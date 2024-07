Perz właściwy najczęściej stosowany jest w postaci naparu. Napar z kłączy perzu właściwego ma działanie przeczyszczające, bakteriobójcze i przeciwgrzybiczne. Perz zalecany jest diabetykom. Łagodzi wzdęcia, oczyszcza krew i działa odtruwająco.

Perz właściwy zawiera krzemionkę, węglowodany, saponiny, sole mineralne (m.in. jest cennym źródłem potasu i żelaza), witaminę C, inulinę, śluzy, olejek eteryczny, substancje gumowe i kwasy organiczne.

Perz właściwy – działanie przeczyszczające, bakteriobójcze i moczopędne

Kłącza perzu właściwego mają działanie przeciwgrzybiczne i bakteriobójcze. Działają odtruwająco i żółciopędnie. Odwar z kłączy perzu stosowany jest w chorobach nerek i chorobach układu moczowego. Perz działa moczopędne i oczyszcza organizm z toksyn. Łagodzi objawy chorób wątroby i kamicy nerkowej. Zalecany jest w problemach z niewłaściwą przemianą materii, np. przy wzdęciach lub zaparciach. Napar z kłączy perzu właściwego oczyszcza krew. Zapobiega odkładaniu się cholesterolu i poprawia zdrowotność tkanki tłuszczowej. Łagodzi stany zapalne i przyspiesza regenerację błon śluzowych. Picie naparu pomaga przy objawach dny moczanowej, chorobie reumatycznej i zatruciach. W kłączach perzu znajdują się związki pochodne fruktozy, dlatego jest on odpowiednim środkiem dla diabetyków.

Odwar z kłączy perzu właściwego

Perz właściwy najczęściej wykorzystywany jest w postaci naparu. Do przygotowania naparu z perzu należy wsypać do garnka łyżkę rozdrobnionych kłączy i zalać je szklanką wody. Całość doprowadzić do wrzenia i gotować na małym ogniu pod przykryciem ok. 10 minut. Napar należy pić 2-3 razy dziennie po pół szklanki.