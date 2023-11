Zielona glinka przeznaczona jest do pielęgnacji cery trądzikowej, tłustej, a także łojotokowej. Kosmetyk wykazuje silne działanie dezynfekujące, przeciwzapalne, oczyszczające, ściągające i matujące. Glinka zielona dodatkowo przyspiesza gojenie się skóry, przywraca jej naturalne pH, a nawet opóźnia procesy starzenia się.

Glinki kosmetyczne cieszą się ogromną popularnością na rynku kosmetycznym. Są one nie tylko skuteczne, ale i łatwe w użyciu. Oprócz glinki zielonej, istnieje również glinka biała, czerwona, różowa, fioletowa, niebieska i żółta - każda z nich przeznaczona jest do innego typu cery i pomaga na odmienne problemy skórne. Szeroki wybór glinek pozwala każdemu wybrać ich odpowiedni gatunek do indywidualnego rodzaju cery.

Zielona glinka - właściwości

Zielona glinka ma najsilniejsze działanie spośród wszystkich dostępnych glinek na rynku kosmetycznym, dlatego nie jest polecana dla cery ekstremalnie wrażliwej. Surowiec, dzięki zawartości jonów dwuwartościowego żelaza oraz około 20 soli mineralnych, wykazuje silne właściwości dezynfekujące, przeciwzapalne, absorpcyjne, oczyszczające i ściągające.

Zielona glinka - działanie na cerę

Glinka zielona ma zdolność absorbowania toksyn i zanieczyszczeń gromadzących się na skórze, przez co skutecznie oczyszcza cerę, jednocześnie wygładzając ją i lekko złuszczając. Dzięki właściwościom dezynfekującym i przeciwzapalnym, surowiec, skutecznie łagodzi zmiany zapalne na cerze trądzikowej. Glinka zielona działa matująco, ściągająco i wysuszająco, dlatego polecana jest do pielęgnacji cery tłustej i łojotokowej. Surowiec dodatkowo łagodzi i regeneruje drobne uszkodzenia skóry, np.: skaleczenia, zadrapania, przywraca skórze naturalne pH, a także opóźnia procesy starzenia się skóry, spłycając zmarszczki i ujędrniając cerę.

Zielona glinka na ciało

Glinka zielona to kosmetyk, który można stosować również na ciało. Surowiec rewelacyjnie wchłania wszelkie toksyczne substancje nagromadzone na ciele, wygładza i ujędrnia skórę, likwiduje rozstępy oraz przeciwdziała cellulitowi. Okłady na ciało z zielonej glinki nie tylko pomagają na problemy dermatologiczne, ale i łagodzą także bóle reumatyczne.