Kosmetyki naturalne z dodatkiem melisy lekarskiej przeznaczone są do pielęgnacji delikatnej i wrażliwej cery oraz trądzikowej, ze względu na swoje łagodzące i przeciwzapalne właściwości. Antyseptyczne działanie rośliny powoduje, że tworzy się z niej również kremy przeciwzmarszczkowe. Melisa lekarska występuje również w odżywkach i szamponach przeciwłupieżowych.

Melisa lekarska najbardziej znana jest ze swoich cennych właściwości leczniczych. Roślina działa uspokajająco, pomaga na bezsenność, bóle brzucha, wzdęcia, a także problemy z trawieniem.

Melisa - właściwości kosmetyczne

Melisa lekarska to bogate źródło kwasu rozmarynowego, który wykazuje silne właściwości antyseptyczne i przeciwzapalne, dlatego bywa częstym składnikiem kosmetyków przeciwzmarszczkowych i przeciwtrądzikowych. Roślina działa również przeciwgrzybiczo, dlatego jest dodatkiem kremów do stóp oraz płynów do higieny jamy ustnej. Przeciwzapalne właściwości melisy lekarskiej wykorzystywane są również do zwalczania łupieżu specjalnymi ziołowymi szamponami i odżywkami.

Krem przeciwzmarszczkowy z melisą

Lecznicza melisa to silny przeciwutleniacz. Właściwości antyseptyczne rośliny wykorzystuje się produkcji kosmetyków do cery dojrzałej. Kremy przeciwzmarszczkowe z melisą mają delikatny ziołowy zapach oraz lekką konsystencję, dlatego sprawdzają się jako baza pod makijaż. Kosmetyki do twarzy z dodatkiem leczniczej rośliny mogą również stosować osoby z cerą wrażliwą i trądzikową. Melisa lekarska reguluje nadmierne wydzielanie sebum, łagodzi podrażnienia i wykazuje właściwości odkażające.

Ziołowy tonik do twarzy

Melisa lekarska regeneruje, łagodzi i odświeża cerę. Tonik do twarzy na bazie wyciągu z melisy mogą stosować osoby z trądzikiem, podrażnieniami skórnymi, a także z pierwszymi oznakami starzenia się skóry. Naturalny kosmetyk sprawdza się w codziennej pielęgnacji cery.

Szampony i odżywki do włosów z melisą lekarską

Ekstrakt z melisy zawarty w kosmetykach do pielęgnacji włosów łagodzi stany zapalne i podrażnienia skóry głowy a także ją tonizuje. Odżywki i szampony z wyciągiem roślinnym skutecznie zwalczają łupież oraz zapobiegają przetłuszczaniu się kosmyków. Ziołowe receptury kosmetyków do włosów z dodatkiem melisy często wzbogacane są o inne składniki, takie jak: ekstrakt z nagietka, witaminę E, olejek łopianowy czy pszczeli wosk.