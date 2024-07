W pokoju dziecięcym należy zastosować zarówno oświetlenie sufitowe, jak i punktowe źródła światła, na przykład różnego rodzaju lampy i kinkiety. Mała lampka powinna znaleźć się przede wszystkim na biurku i w okolicy łóżka.

Reklama

Oświetlenie do pokoju dziecięcego może być bardzo ciekawe. Najmłodszym na pewno przypadną do gustu kolorowe lampki i żyrandole ze zwierzątkami czy postaciami z bajek.

Zainstaluj kilka źródeł światła: oświetlenie sufitowe i punktowe

Oświetlenie górne daje najwięcej światła i równomierne rozjaśnia cały pokój. Żyrandole i lampy sufitowe włączaj na przykład podczas zabaw, sprzątania pokoju czy spotkań dziecka z kolegami. Górne światło nie jest jednak wystarczające w każdej sytuacji. W pokoju dziecięcym zainstaluj także oświetlenie punktowe, na przykład kinkiety i lampy. Małą lampkę umieść przy łóżku dziecka – jest niezbędna do czytania. Dla dzieci, które boją się ciemności będzie to dodatkowe udogodnienie. Delikatne światło nie zaburzy snu, ale zapewni komfort psychiczny. W pokoju niemowlaka zadbaj o oświetlenie w miejscach, w których przewijasz i pielęgnujesz maluszka. Planując rozmieszczenie światła, szczególną uwagę zwróć na to, żeby żarówka nie świeciła prosto w oczy twojej pociechy.

Lampki na biurko i w miejscu do nauki – pamiętaj o funkcjonalności

Biurko dla dziecka powinno być doświetlone dodatkową lampką. Żarówkę ustaw tak, żeby światło padało na całą powierzchnię roboczą. Jeśli twoje dziecko jest praworęczne, lampkę zamontuj w lewej strony. Jeśli jest leworęczne – z prawej. Dzięki temu uczeń nie będzie zasłaniał ręką światła padającego na zeszyt lub książkę. Lampkę możesz umieścić także centralnie, przed dzieckiem. Pamiętaj jednak, żeby światło przy biurku nie było zbyt intensywne i nie raziło dziecka. Wybierz żarówki o barwie białej lub mlecznej (nie przezroczystej) oraz lampkę z grubą obudową.

Zobacz także

Zadbaj o bezpieczeństwo dziecka i wybierz oświetlenie odpowiednie dla najmłodszych

Montując oświetlenie w pokoju dla dziecka, nie zapomnij o tym, co najważniejsze – o zdrowiu i bezpieczeństwie malucha. Pamiętaj o przestrzeganiu podstawowych zasad:

ogranicz liczbę odkrytych kabli i przewodów zasilających w zasięgu dziecka,

zabezpiecz kontakty elektryczne specjalnymi blokadami,

nie stawiaj lamp na podłodze – dziecko może się o nie potknąć,

małych lampek nie stawiaj w zasięgu rąk malucha (np. na komodzie) – dziecko może je ściągnąć na siebie,

zadbaj, żeby lampki i inne źródła światła były wykonane z nienagrzewających się i nietopliwych materiałów,

jeśli lampki są zasilane bateriami, upewnij się, że dziecko nie będzie miało możliwości ich wyjąć. Połknięcie baterii zagraża życiu dziecka.

Cotton balls kupuje się w internecie lub w sklepach z artykułami dekoracyjnymi. Sposób na zrobienie cotton balls z lampek choinkowych.

Klosz można w łatwy sposób zrobić samemu. Jak zrobić samodzielnie abażury do lamp stojących w domu.