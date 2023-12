Jeśli bliska ci osoba kocha aktywność fizyczną i najlepiej wypoczywa w ruchu, nie możesz wybrać dla niej bardziej przydatnego gadżetu elektronicznego niż tracker Fitbit Charge 6. Urządzenie pozwala śledzić aż 40 różnych treningów, wśród których są te bardzo popularne, takie jak bieganie, jazda na rowerze, lecz także treningi siłowe, pływanie (urządzenie jest wodoodporne) czy jazda na snowboardzie.

Tracker daje możliwość sprawdzania statystyk dotyczących aktywności fizycznej i obserwowania zmian oraz postępów zachodzących w organizmie. By obraz był pełny, Charge 6 mierzy także najważniejsze parametry, takie jak tętno, rytm serca, poziom nasycenia krwi tlenem. Pozwala także na kontrolowanie czasu regeneracji organizmu – na przykład podczas snu.

Charge 6 przyczynia się także do tego, by treningi były jak najbardziej komfortowe. W czasie aktywności na świeżym powietrzu bardzo przydaje się wbudowany GPS oraz dostęp do Map Google, dzięki czemu można wyznaczać trasy, kontrolować je na bieżąco i korzystać ze wskazówek pojawiających się na wyświetlaczu. Wiele osób nie wyobraża sobie uprawiania sportu bez akompaniamentu muzyki. Tę potrzebę także spełnia Charge 6 dzięki funkcji YouTube Music. Za jej pośrednictwem można wygodnie sterować milionami utworów. Cena: 799 zł.

Nowoczesne technologie, nowości, zaawansowane funkcje – są osoby, dla których te określenia brzmią jak najpiękniejsza muzyka i powodują szybsze bicie serca. Jeśli w twoim otoczeniu jest ktoś taki, to z pewnością będzie bardzo podekscytowany, gdy znajdzie pod choinką smartwatch Fitbit Sense 2. Bo to urządzenie jest czymś więcej niż tylko zegarkiem sportowym. To prawdziwe centrum dowodzenia, dzięki któremu można zarządzać swoim życiem, aktywnością fizyczną, monitorować zdrowie, sen, stres i wiele innych ważnych spraw.

Urządzenie zostało wyposażone w niezwykle precyzyjne i bardzo zaawansowane czujniki umożliwiające pomiar parametrów zdrowotnych, takich jak rytm serca, saturacja krwi tlenem, tętno (wykrywanie tętna spoczynkowego i monitorowanie zmiany tętna w czasie treningu), liczba spalonych kalorii i zrobionych kroków. Ponadto smartwatch monitoruje pozom stresu (dzięki funkcji EDA), a w nocy jakość snu, a także temperaturę skóry i częstotliwość oddechu. Fitbit Sense 2 na bieżąco analizuje dane dotyczące kondycji oraz zdrowia i powiadamia o wszelkich odchyleniach od normy.

Czy trzeba dodawać że smartwatch umożliwia także płatności zbliżeniowe, korzystanie z Map Google (ma wbudowany GPS), sprawdzanie wiadomości, powiadomień i odbieranie połączeń? Ponadto można na nim sprawdzić prognozę pogody, zaplanować trening (40 trybów sportowych), relaks i dużo więcej…

Zaletą smartwatcha jest także jego bateria, która wystarcza na 6 dni normalnego użytkowania, oraz funkcja szybkiego ładowania – po 12 minutach można korzystać z zegarka kolejną dobę. Cena: 1068,46 zł.

Elegancki design tego trackera jest dopracowany w najdrobniejszych szczegółach i pozwala na dopasowanie go indywidualnego stylu noszącej go osoby. Koperta może być w kolorze czarnym, złotym lub srebrnym, ma opływowy kształt, który bardzo ładnie leży na nadgarstku. Wymienny pasek jest dostępny w kilku wariantach kolorystycznych, również w wersji metalowej biżuteryjnej bransolety. Tracker Fitbit Luxe przykuwa uwagę nie tylko stylowym wyglądem. Kolorowy wyświetlacz zapewnia widoczność nawet w mocnym słońcu, a obsługa wszystkich funkcji jest prosta i intuicyjna.

Fitbit Luxe daje noszącej go osobie pełną kontrolę nad swoim zdrowiem i samopoczuciem. Monitoruje poziom stresu, zmęczenie, fazy snu, a także najważniejsze parametry życiowe, takie jak tętno (jest mierzone całodobowo), poziom aktywności fizycznej, spalone kalorie.

Model Luxe oferuje 20 różnych trybów ćwiczeń, m.in. bieganie piesze wędrówki oraz jazdę na rowerze, a funkcja Aktywne Minuty sprawia, że treningi mają odpowiednią intensywność w skali dnia, tygodnia i miesiąca. Smartband można łatwo sparować ze smartfonem i śledzić powiadomienia po połączeniach czy wiadomości. Cena: 549 zł.

Który model Fitbit najlepiej pasuje do stylu życia twoich bliskich? A gdy już odpowiesz na to pytanie, zastanów się, jaki będzie najlepszy dla ciebie, bo może warto go dopisać do swojej listy wymarzonych prezentów…