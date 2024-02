Choć Cat Janice ma dopiero 29 lat, to już od dekady prężnie działa w amerykańskiej branży muzycznej. Wokalistka w ubiegłym roku wydała album „Modern Medicine”. Życie artystki wywróciło się jednak do góry nogami w 2022 roku, gdy Janice usłyszała straszną diagnozę. Lekarze wykryli u niej mięsaka, czyli nowotwór złośliwy. Kobieta rozpoczęła trudną walkę z chorobą, niestety jej stan wciąż się pogarsza. Postanowiła opowiedzieć swoją historię, w której specjalne miejsce zajmuje jej 7-letni synek.

Po diagnozie Cat Janice postanowiła zawalczyć o siebie. Wokalistka poddała się chemioterapii oraz radioterapii. Niestety leczenie nie przyniosło efektów. Stan zdrowia 29-latki pogorszył się w czerwcu ubiegłego roku, gdy lekarze wykryli u niej przerzuty do płuc. Artystka trafiła do hospicjum, z którego nagrywa filmiki dla swoich fanów.

Zobacz także: Nie żyje ceniona dziennikarka, miała tylko 33 lata. "Nic nie zapowiadało jej nagłej śmierci"

Umierająca wokalistka jest matką 7-letniego chłopca. Choć Janice nie traci nadziei, ma świadomość tego, w jakim jest stanie. 29-latka postanowiła zadbać o przyszłość syna. Artystka nagrała piosenkę o tytule „Dance You Otta My Head” i przepisała prawa autorskie na pociechę. Dzięki fanom numer już bije rekordy popularności i już przebił się do listy TOP 40 przebojów Billboard.

To jest tak skomplikowane. To bałagan, zimowe wieki. I czuję to, czuję to w środku. Taniec na krawędzi katastrofy sprawia, że moje serce bije szybciej. I czuję to, czuję to i nie jest to dobre

– śpiewa Janice.