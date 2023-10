Andziaks i Luka niedługo przeprowadzą się do nowego domu. Niedawno pokazali projekt pokoju dla małej Charlie. Bogactwo, na jakie zdecydowali się w pokoju dla dziecka podzieliło komentujących. Co o pomyśle Andziaks i jej męża sądzi jej mama?

Ja nie wiem, czy Charlie już go widziała i co ona na to - powiedziała w rozmowie z Party.pl Agnieszka Kurowska.

Mama Andziaks o pokoju dla wnuczki

Andziaks pokazała projekt pokoju dla 3-letniej córki i wywołała w sieci burzę. Królestwo małej Charlie warte jest fortunę, już samo łóżeczko wyceniono na ok. 60 tysięcy złotych. Wielu internautów uważa, że pokoik mimo, że wygląda pięknie nie jest przystosowany do potrzeb 3-letniego dziecka. A co o aranżacji pokoju dla wnuczki uważa mama Andziaks?

Ten projekt był wcześniej inny, ale tam było dużo zmian wprowadzanych. No ja właśnie myślę, że to jest taki pokój, jak z bajek Disneya. To jest taki wymarzony pokój dla dziewczynki.

Co jeszcze zdradziła nam Agnieszka Kurowska? Zobaczcie nasz wywiad z mamą Andziaks.

