Cotton balls, czyli bawełniane kule, to rodzaj girlandy świetlnej, która daje ciepłe, delikatne i kolorowe światło. Można przygotować je samodzielnie z lampek choinkowych i tkaniny. Cotton balls świetnie wyglądają na choince, parapecie, stole lub przy balustradzie.

Przy zakupie i montażu lampek choinkowych należy zachować bezpieczeństwo. Warto sprawdzić stan przewodów elektrycznych i żarówek, znaczenie symboli na opakowaniu oraz informacje o stopniu ochrony produktu.

Czym są cotton balls i gdzie je kupić?

Cotton balls, czyli bawełniane kule, to łańcuch świetlny z żarówek i materiałowej obudowy. Na sznurku lub kablu znajdują się małe żarówki (tradycyjne lub LED), otoczone utwardzonymi kulkami z materiału. Najczęściej jest to bawełna, dzięki czemu girlanda jest miękka i przytulna. Cotton balls mogą być też zrobione ze sztucznych tkanin, na przykład syntetycznej koronki. Mają różną długość, a także wielkość i kolor kul. Każda girlanda zawiera wtyczkę do kontaktu. Cotton balls są dostępne na aukcjach internetowych oraz w sklepach elektrycznych i z artykułami dekoracyjnymi. Koszt jednego sznura waha się od 50 do nawet 300 złotych. Cena zależy od rodzaju łańcucha (linia lub pętla), typu żarówek (tradycyjne lub LED) oraz liczby kul. W wielu przypadkach istnieje możliwość wyboru koloru girlandy.

Przygotowanie cotton balls krok po kroku

Cotton balls można zrobić samodzielnie w domu. Taka girlanda będzie tańsza niż produkt ze sklepu. Do zrobienia cotton balls potrzeba:

Zobacz także

12 lampek choinkowych na białym kablu ,

, 12 balonów na wodę,

6 sztuk bandaży (o wymiarach 4 na 5 centymetrów),

barwniki spożywczych w proszku (dowolna liczba),

pompki do balonów,

klej do drewna lub tapet,

miseczki(tyle, ile jest barwników).

Sposób przygotowania

Balony pompuje się, by miały jednakową wielkość (rozmiar zaciśniętej pięści).

Do każdej miseczki wlewa się wodę, a następnie dodaje barwnik i zawartość łyżki kleju.

Balony zanurza się w miksturze, po czym na każdy z nich nawija się połowę bandaża.

Owinięte balony jeszcze raz moczy się w wodzie z klejem i barwnikiem.

z klejem i barwnikiem. Kule pozostawia się do wyschnięcia na dwa dni.

W wysuszonych kulach należy przebić balony i wyjąć ich resztki.

Do powstałych osłonek wkłada się lampki. Jeśli otwór jest za duży, można go podkleić taśmą lub podszyć nicią.

Gotowe!

Gdzie zawiesić girlandy cotton balls?

Cotton balls dobrze wyglądają o każdej porze roku, szczególnie w święta. Łańcuch można rozwiesić na dowolnej powierzchni w domu i na zewnątrz. Na Boże Narodzenie cotton balls zastąpią tradycyjne lampki choinkowe. Girlanda sprawdzi się również nad drzwiami i oknami, wokół ramy lustra czy obrazu, na meblach, balustradach i karniszach. Łańcuch można przyczepić za pomocą taśmy bezbarwnej, plastra, drutu monterskiego czy sznurka. Pomysłem na szybką ozdobę jest umieszczenie cotton balls w przezroczystym naczyniu, na przykład okrągłym wazonie. Ważne jest, by kolor kul pasował do wystroju pomieszczenia.

