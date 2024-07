Nowy tydzień rozpoczął się możliwie najgorszymi wieściami... odszedł od nas Tadeusz Woźniak, twórca hitu "Zegarmistrz światła", który Polacy znali i śpiewali od lat. Przygnębiający komunikat o śmierci artysty pojawił się na profilu Polskiej Fundacji Muzycznej. "Jak dobrym był człowiekiem - wie każdy, kto miał okazję go znać" - czytamy.

