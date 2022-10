Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" co jakiś czas prezentuje postępy na budowie swojego domu marzeń, który jest oddalony zaledwie kilometr od ich obecnego miejsca zamieszkania. Ostatnio para skupiła się przede wszystkim na pracy w gospodarstwie i uprawie warzyw, a teraz przyszedł czas na kolejne prace na budowie. Kiedy para planuje przeprowadzkę? Anna Bardowska pokazała nowe zdjęcia z budowy domu Anna i Grzegorz Bardowscy znaleźli miłość w drugiej edycji " Rolnik szuka żony ". Para jest już małżeństwem od pięciu lat i mają dwójkę dzieci: Liwię i Janka. Jakiś czas temu podjęli decyzję o budowie własnego domu i choć doskonale im się mieszka w domu rodziców rolnika, gdzie mają do dyspozycji całe piętro - to marzenie o własnym domu wygrało. Para zdecydowała się na nowoczesny projekt z wieloma nowinkami technologicznymi o powierzchni ponad 200 m. kw. Przez dłuższy czas prace na budowie domu Anny i Grzegorza Bardowskich postępowiały błyskawicznie , ale ostatnio mocno przystopowały. Teraz znów ruszą pełną parą, bo do wnętrz wkroczy ekipa i z pewnością rolniczka zaprezentuje kolejne efekty prac we wnętrzach domu. Czekamy do poniedziałku, wtedy wchodzi ekipa i mam nadzieję, że teraz prace nabiorą tempa - wyznała Anna Bardowska na Instastory Anna Bardowska współpracuje też z architektem wnętrz i co jakiś czas zachwyca kolejnymi projektami łazienki czy salonu. Jej obserwatorzy już nie mogą doczekać się na pomysł rolniczki na kuchnię. W końcu już od dawna potrawy Anny Bardowskiej są kulinarnymi inspiracjami dla Internautek, a jej fanki namawiają ją na wydanie e-booka z przepisami. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska relacjonuje pobyt Liwii i Janka w szpitalu! Zdradziła co się stało Anna Bardowska zdradziła, że postępy na budowie są coraz bardziej...