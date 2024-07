W większości przypadków osteoporoza wywołana jest przez czynniki genetyczne. U kobiet ujawnia się po menopauzie, u mężczyzn w podeszłym wieku. Rzadsza, wtórna postać osteoporozy wiąże się z występowaniem innych chorób, np. cukrzycy. Przyczyną osteoporozy może też być przyjmowanie niektórych leków, m.in. glikokortykosteroidów.

Wystąpienie objawów osteoporozy mogą przyspieszyć m.in. dieta uboga w białko i wapń oraz palenie papierosów.

Czym jest osteoporoza

Osteoporoza, czyli inaczej zrzeszotnienie kości, to choroba, która prowadzi do rozrzedzenia tkanki kostnej oraz zmian w jej strukturze. Wskutek tych czynników kości stają się osłabione i podatne na złamania, dużo trudniej też jest im się zregenerować po urazach. Degeneracja struktury kości postępuje, choć przez lata może nie dawać objawów. Z czasem jednak kości zaczynają łamać się pod wpływem stosunkowo niewielkiego nacisku. Do złamań najczęściej dochodzi w obrębie kości kręgosłupa, nadgarstka i przedramienia oraz bliższego odcinka kości udowej.

Dwa rodzaje osteoporozy: pierwotna i wtórna

Osteoporozę można podzielić na pierwotną i wtórną w zależności od przyczyn, które ją wywołały. Osteoporoza pierwotna rozwija się wskutek naturalnego dla osób po 40. roku życia systematycznego zmniejszania się gęstości kości. Wtórna postać tej choroby może dotknąć osoby w każdym wieku, ponieważ jest ona spowodowana przede wszystkim innymi chorobami, a także przyjmowaniem pewnych leków wpływających na gęstość kości.

Przyczyny osteoporozy pierwotnej

Osteoporoza pierwotna rozwija się wraz z wiekiem. U kobiet najczęściej występuje po menopauzie. Zarówno sam fakt jej pojawienia się u danej osoby, jak i wiek, w którym się ujawni, w dużym stopniu są uwarunkowane genetycznie. Osteoporoza najczęściej występuje u:

kobiet,

osób rasy białej i żółtej (aż do 40% złamań w wyniku osteoporozy dochodzi u mieszkańców Europy),

kobiet, które mają obniżone stężenie estrogenów we krwi, i mężczyzn, którzy mają mało testosteronu,

osób o niskiej wadze ciała,

palaczy,

osób nadużywających alkoholu.

Wystąpienie objawów choroby może przyspieszyć dieta uboga w białko i wapń oraz niedobór witaminy D.

Przyczyny osteoporozy wtórnej

Osteoporoza wtórna jest wynikiem osłabienia kośćca, do którego dochodzi w przebiegu innych chorób przewlekłych. Do takich chorób należą:

nadczynność tarczycy,

rzekoma niedoczynność przytarczyc (zespół Albrighta),

cukrzyca,

hiperprolaktynemia,

reumatyzm i reumatoidalne zapalenie stawów,

niedoczynność przysadki,

zespół Cushinga,

kamica nerkowa,

choroby, wskutek których dochodzi do zaburzeń wchłaniania, m.in. celiakia i zapalenie jelit,

depresja oraz anoreksja,

przewlekła obturacyjna choroba płuc,

mukowiscydoza.

Do wtórnej postaci osteoporozy może doprowadzić także przyjmowanie leków, takich jak:

doustne glikokortykosteroidy,

heparyna,

leki przeciwpadaczkowe,

antagoniści witaminy K,

duże dawki witaminy A,

tamoksyfen,

sole litu.