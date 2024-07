Oddanie komórek jajowych to procedura trwająca kilka miesięcy. Powodem tak długiego oczekiwania na zaakceptowanie dawczyni przez bank komórek jajowych jest konieczności wykonania wielu badań – nie tylko laboratoryjnych, ale również psychologicznych.

Reklama

Dawstwo komórek jajowych: jakie warunki musi spełniać dawczyni?

Dawstwo komórek jajowych to szansa na zajście w ciążę dla kobiet, które cierpią na dysfunkcję jajników lub nie przechodzą już owulacji. Rodzimy się z pewną pulą komórek jajowych do wykorzystania. Liczba jajeczek jest różna u każdej z nas, dlatego u niektórych wyczerpuje się szybciej. Kobiety, które wykorzystały swoje komórki jajowe, nie mogą już mieć własnego potomstwa, chyba, że zdecydują się na transfer gamety pochodzącej od dawczyni. Kobieta, która chce oddać komórkę jajową, musi przede wszystkim mieścić się w przedziale wiekowym 18–35 lat. Powinna być także świadoma własnego poziomu AMH (hormonu odpowiadającego za rezerwę jajnikową). Oddanie gamety nie wpłynie na płodność dawczyni, jeśli wskaźnik AMH jest większy niż 2.

Reklama

Dawstwo komórek jajowych: jakie badania trzeba wykonać?

Oznaczanie poziomu AMH, jak i inne badania, kwalifikujące do programu dawstwa komórek jajowych, jest wykonywane bezpłatnie. Oprócz AMH trzeba określić parametry tarczycowe (FSH i LH), sprawdzić ilość enzymów ALT i AST, oznaczyć grupę krwi i czynnik Rh oraz zrobić podstawowe badania diagnostyczne, takie jak analiza moczu, morfologia krwi, lipidogram. Jest to jednak dopiero pierwszy etap kwalifikacji. Zgodnie z zaleceniami ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) i ASRM (American Society for Reproductive Medicine), dawczyni musi zostać przebadana pod kątem chorób zakaźnych, neurologicznych, genetycznych i psychicznych. Obowiązują ją np. testy na obecność wirusa HIV, WZW typu B i C, różyczki, kiły, chlamydii, rzeżączki, toksoplazmozy oraz badanie kariotypu, wykrywające mutacje genetyczne. Przeprowadza się też podstawowe badania kardiologiczne i onkologiczne (np. cytologię). Na koniec procesu kwalifikacyjnego dawczyni odbywa rozmowę z psychologiem – ten etap jest ważny zwłaszcza, jeśli do oddania komórki jajowej zgłasza się osoba młoda, która może nie zdawać sobie sprawy z konsekwencji swojej decyzji. Świadome oddanie komórki jajowej wymaga pełnej dojrzałości emocjonalnej (kobieta osiąga ją w wieku 22 lat).