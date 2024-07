Śmiertelnie niebezpieczny koci pasożyt, czyli toksoplazmoza

Toksoplazmoza to choroba ludzi i zwierząt wywoływana przez pierwotniaka o nazwie Toxoplasma gondii. Do zakażenia dochodzi przede wszystkim poprzez spożywanie surowego lub niedogotowanego mięsa zawierającego cysty tego pasożyta. Jest to choroba bardzo podstępna, ponieważ jej początki są zazwyczaj bezobjawowe.