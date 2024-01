Chociaż Aleksander Sikora na ekranach naszych odbiorników gości od kilku dobrych lat, o jego życiu wiadomo niewiele. On sam jak lew strzeże swojej prywatności i nie ma w zwyczaju opowiadać na forum publicznym o nawet najmniejszych szczegółach. Gdy jednak okazało się, że i jego dosięgnęło widmo zwolnienia z "PnŚ", zainteresowanie nim tylko wzrosło. Co o nim wiemy i gdzie teraz będziemy mogli go oglądać?

Co dalej z karierą Olka Sikory?

Olek Sikora oficjalnie dołączył do "Pytania na śniadanie" w 2016 roku, początkowo jako ekspert ds. kultury i show-biznesu. Szybko jednak okazało się, że przypadł widzom do gustu i od 1 maja 2019 roku współprowadził format. Dobra passa skończyła się jednak w styczniu tego roku, gdy w "PnŚ" posypały się zwolnienia.

Na przestrzeni tych kilku lat Olek Sikora miał jednak okazję m.in. prowadzić lub współprowadzić Wakacyjną Trasę Dwójki, Sylwestra Marzeń czy wiele innych wydarzeń kulturalnych, organizowanych przez Telewizję Polską. Poza tym współprowadził program rozrywkowy "Dance Dance Dance", a nawet sam wziął udział w jednej z edycji. Oprócz tego poprowadził 12 i 13 edycję "The Voice of Poland", a także "You Can Dance - Nowa Generacja 2".

Olek Sikora

Największą popularność przyniosło mu jednak "Pytanie na śniadanie", a to sprawiło, że fani chętniej zaczęli zgłębiać ciekawostki z jego życia. Co zatem na ten temat wiadomo? Wielu będzie rozczarowanych, bowiem Olek Sikora bacznie strzeże sfery prywatnej. Chociaż niejednokrotnie już łączono go chociażby z Małgorzatą Tomaszewską, do dziś nie wiadomo, kim może być partnerka prezentera i czy jego serce w ogóle jest zajęte.

Czy zwolnienie z "PnŚ" może natomiast sprawić, że kariera Olka Sikory mocno zwolni? Póki co na to pytanie trudno jest poznać odpowiedź, bo on sam skutecznie unika wypowiadania się na temat śniadaniówki i całej sytuacji. Napisaliśmy więc do niego z pytaniem o jego plany na przyszłość, ale do tej pory nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Olek Sikora

Tymczasem prezenter urządził na swoim profilu serię Q&A, podczas której pojawiło się dosadne stwierdzenie, że widzowie czekają na jego powrót do telewizji. Ten odpowiedział krótko, ale wymownie.

Nadal jestem pracownikiem TVP

W ten sposób jednak Olek Sikora nie potwierdził, czy jeszcze pojawi się w "PnŚ". Nie jest także pewne, czy powróci wraz z nową edycją "The Voice of Poland". Wciąż jednak w opisie jego instagramowego profilu widnieją odnośniki do kont formatów, w których mogliśmy go oglądać. Tymczasem fani w komentarzach wyrażają ogromną tęsknotę za Sikorą.

Mam nadzieję, że pan wróci do ''PnŚ''. Najlepsi powinni zostać

Czy pana też zwolniono? Szok, nie oglądam już ''Pytania na śniadanie''

Olek Sikora, w swoim Q&A, na pytanie o to, czy tęskni za "PnŚ", odparł krótko: "Zawsze". Z kolei na zapytanie, czy będzie komentował kolejny finał Miss World, odparł zastanawiająco:

Był taki plan, nie wiem

Olek Sikora odpowiada na pytania Instagram@oleksikora