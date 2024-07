Zmiany zachodzące w ciele kobiety podczas ciąży i porodu są tak znaczące, że potrzeba czasu, aby organizm zregenerował się i powrócił do normalnego stanu. Obkurczanie macicy po okresie okołoporodowym trwa nawet do 6-8 tygodni, a proces ten może się wydłużyć w razie cesarskiego cięcia. Wtedy oprócz naturalnych dolegliwości połogowych dochodzi również rana po zabiegu, skutki uboczne znieczulenia oraz podania innych leków podczas samego zabiegu.

Reklama

Objawy obkurczania macicy po porodzie naturalnym

Obkurczanie macicy po cesarskim cięciu objawia się podobnie jak przy porodzie naturalnym. Występują jednak inne, dodatkowe dolegliwości, wywołane przede wszystkim raną po cesarce. Przez to okres regeneracji organizmu po ciąży i porodzie może być dłuższy niż standardowe 6-8 tygodni i jest indywidualny. Objawy obkurczania macicy występujące przy naturalnym porodzie:

skurcze macicy, spowodowane nadmierną ilością hormonów wytworzonych podczas porodu,

krwawienie,

odchody popołogowe (mieszkanka krwi z pozostałościami łożyska, błon płodowych, które przybierają kolor brunatny, szary czy żółty),

zwężenie się macicy o ok. 30-50% (jej ściany stają się cieńsze).

Obkurczanie macicy po cesarce: dodatkowe objawy

Oprócz wyżej wymienionych objawów, kobieta po cesarce będzie odczuwać po prostu fizyczny ból w miejscu nacięcia – nie tylko na skórze, ale również wewnątrz na ścianie macicy. Spowodować to może nasilenie skurczów tego narządów. Pozytywną informacją może być, że ilość odchodów popołogowych jest mniejsza niż przy naturalnym porodzie. Jeżeli jednak nie występują w ogóle, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym ciążę, ponieważ zabieg może również w niektórych przypadkach wstrzymać obkurczanie macicy.

Obkurczanie macicy po cesarce: skutki uboczne znieczulenia

Zastosowanie znieczulenia miejscowego może spowodować mrowienie lub chwilowe odrętwienie od pasa w dół. Dodatkowo po narkozie (przy znieczuleniu ogólnym) w gardle gromadzi się wydzielina, która po wybudzeniu będzie zalegać pacjentce. Gdy zechce ją odkaszlnąć, napnie brzuch – będzie to bardzo bolesne. Podczas obkurczania macicy po cesarce należy całkowicie unikać spinania mięśni brzucha, podnoszenia ciężkich przedmiotów czy nagłych ruchów. Może to spowodować złe zrastanie się blizny na macicy, która jest w trakcie intensywnego pomniejszania się do swoich normalnych rozmiarów sprzed ciąży.

Reklama

Obkurczanie się macicy po cesarce: karmienie piersią

Niestety dodatkowy ból po zabiegu cesarskiego cięcia kobiecie może sprawiać również karmienie piersią. Sama laktogeneza (wytwarzanie pokarmu) wywołuje wystrzał hormonów, a szczególnie oksytocyny. To właśnie ona powoduje ból podbrzusza podczas karmienia, ponieważ tuż po porodzie jest uwalniana przy każdym posiłku dziecka, przyśpieszając proces obkurczania macicy.