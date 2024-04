Blisko miesiąc temu księżna Kate przerwała milczenie na temat swojego zniknięcia i ujawniła, że lekarze wykryli u niej zmiany nowotworowe po operacji, którą przeszła w połowie stycznia. Żona następcy tronu opublikowała nagranie, w którym opowiedziała o trudnej sytuacji i wyznała, że rozpoczęła już chemioterapię. Przed Wielkanocą razem z mężem i dziećmi wyjechała do wiejskiej posiadłości Anmer Hall w hrabstwie Norfolk. Od tego czasu milczy. Wreszcie królewski ekspert na łamach „The Sun” opowiedział o leczeniu księżnej Walii.

Reklama

Ujawniono, jak przebiega leczenie księżnej Kate

18 kwietnia książę William opuścił księżną Kate i wrócił do obowiązków. Mimo trudnej sytuacji w rodzinie następca tronu nie może dłużej opiekować się żoną. Niedawno syn Karola III po raz pierwszy od ujawnienia choroby żony pokazał się publicznie i wziął udział w akcji charytatywnej. Obywatele mogli go zobaczyć w Londynie. Pałac Buckingham przygotowuje się do majowych pokazów ogrodniczych – Chelsea Flower Show.

Księżna Kate Rex Features/East News

Ostatnio królewski ekspert Richard Fitzwilliams udzielił wywiadu na łamach „The Sun”. W rozmowie z brytyjskim dziennikiem specjalista stwierdził, że publiczne wystąpienia księcia Williama były „dobrze zaplanowane”. Powrót następcy tronu do obowiązków uznał za dobry sygnał. Przypomniał też, że syn Karola III niedawno pojawił się na meczu razem z 10-letnim synem, George’em.

Księżna Kate PHILIPPE MAGONI/SIPA/SIPA/East News

Zdaniem Fitzwilliamsa leczenie księżnej Kate przebiega pomyślnie, a życie w rodzinie królewskiej powoli wraca do normy po medialnym zamieszaniu, jakie wywołała wiadomość o chorobie księżnej Walii. Ekspert przypomniał, że księcia Williama czeka coraz więcej obowiązków.

Księżna Kate Danny Lawson/Press Association/East News

Rodzina królewska zdaje sobie sprawę, że każda rzecz, którą robią, to pewien komunikat wysyłany w przestrzeń publiczną w taki czy inny sposób. (…) To nie była tylko kwestia pojawienia się z George’em przy okazji, która była przyjemna. Chodziło o wysłanie sygnału, że wszystko jest jak zwykle – przekazał Fitzwilliams.

Ekspert przypomniał, że księżna Kate najprawdopodobniej nie pokaże się publicznie w najbliższym czasie, ale Brytyjczycy rozumieją, w jaki trudnej jest sytuacji. Obywatele powoli przyzwyczajają się do nieobecności księżnej Walii. To natomiast wiąże się z coraz większą presją na jej mężu. Ostatnio coraz głośniej mówiło się, że książę William nie radzi sobie z chorobą Kate.

Zobacz także

Księżna Kate Rex Features/East News

Gdyby Kate tam była, byłoby fantastycznie, ale nikt tego od niej nie oczekuje. Ludzie nie spodziewaliby się tego po jej wiadomości wideo. Aktualnie się leczy i jej leczenie przebiega pomyślnie – dodał specjalista.

Reklama

Zobacz także: Choroba księżnej Kate nie powstrzymała księcia Harry’ego. Brytyjczycy na pewno mu tego nie wybaczą