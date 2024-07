Kilka tygodni temu Wersow została po raz pierwszy mamą. Swoją córeczkę 26-latka urodziła na początku lipca i od tamtej pory chętnie pokazuje chwile z Mają w mediach społecznościowych. Teraz influencerka postanowiła odnieść się do swojej formy fizycznej. Co myśli na temat swojego ciała po porodzie?

Reklama

Wersow o bliźnie po cesarce

Wiadomo, że Wersow urodziła swoje pierwsze dziecko za pomocą cesarskiego cięcia. Okazuje się jednak, że nie nastąpiło to ze względu na powikłania. Influencerka od początku nie planowała bowiem rodzić naturalnie. Z pełną świadomością zdecydowała się na zabieg chirurgiczny i dziś mówi, że blizna, która pozostała na jej ciele, zupełnie jej nie przeszkadza.

- W ogóle mi ona nie przeszkadza. Niektóre kobiety - jak właśnie widziałam jakieś TikToki kobiet po ciąży - mówią, że się nie do końca czują dobrze z tą blizną, że nie są w stanie tego do końca zaakceptować... Ja, szczerze, w ogóle nie mam nic do tej blizny. Niech ona sobie będzie. I tak jej nie widać. Zresztą ona mi za każdym razem będzie przypominać, że w moim ciele był człowiek - powiedziała Weronika Sowa w naszej rozmowie.

Instagram @wersow

Zobacz także: Wersow opowiedziała o porodzie. Nie było przy niej Friza: "Emocje mu puściły"

Dla Wersow najważniejsze jest to, by czuła się dobrze psychicznie i zdrowo w swoim ciele. Nie jest dla niej tak istotne to, że blizna będzie się prezentować nieco nieestetycznie. Mówi: "Czy chciałabym się jej pozbyć? Nie, jakoś nie za bardzo". Okazuje się jednak, że nie wszystko jej odpowiada. Odmienny stosunek ma bowiem do rozstępów.

- Jeżeli chodzi na przykład o rozstępy, to tutaj już mam trochę większą zagwozdkę, bo faktycznie te rozstępy mi wcześniej nie towarzyszyły. Ale gdzieś tam cały czas tłumaczę sobie, że to kiedyś może zniknie, kiedyś to się zatuszuje, kiedyś to się opali - powiedziała influencerka.

Co jeszcze nam zdradziła? Sprawdźcie w naszym wideo.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Wersow o macierzyństwie: "Nie będę mówić, że zawsze mam kolorowo"