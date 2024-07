Objawy napięcia przedmiesiączkowego to płaczliwość, rozdrażnienie, bóle głowy, wzdęcia, zaparcia czy biegunki. Burza hormonów sprawia, że przez kilka do nawet kilkunastu dni przed miesiączką symptomy PMS-u są zauważalne gołym okiem, a czasem trudne do zniesienia dla osób z najbliższego otoczenia.

Fizyczne objawy napięcia przedmiesiączkowego

Zespół napięcia przedmiesiączkowego, czyli PMS, pojawia się w cyklach, w których występuje jajeczkowanie. Zatem rzadziej zmagają się z nim nastolatki, a najczęściej doświadczają go kobiety w przedziale wiekowym 20-30 lat. Objawy napięcia przedmiesiączkowego mogą być zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Niekiedy bywają tak uciążliwe, że podejmuje się terapię farmakologiczną. Do najczęstszych fizycznych dolegliwości spowodowanych przez PMS należą bóle głowy, bolesność piersi i obrzęk całego ciała. Objawy napięcia przedmiesiączkowego to także uczucie zmęczenia, spadek aktywności, spadek lub znaczny wzrost apetytu, wzrost masy ciała nawet do 4 kilogramów oraz większa potliwość. Mogą występować również dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w tym wzdęcia, zaparcia lub biegunki.

Psychiczne objawy napięcia przedmiesiączkowego

Równie, a może nawet bardziej dotkliwe od fizycznych są psychiczne objawy napięcia przedmiesiączkowego. Kobiety w tym stanie są rozdrażnione, płaczliwe, bywają agresywne i mają huśtawkę nastrojów. Zauważalne są także problemy z zapamiętywaniem, spada zdolność koncentracji. Dominują nastroje depresyjne, smutek i rozczarowanie.