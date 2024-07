Owulację rozpoznać można po pojawiającym się bólu owulacyjnym, podwyższonej temperaturze i specyficznym lepkim śluzie. Inaczej nazywana jajeczkowaniem, polega na uwalnianiu komórek jajowych z pęcherzyków Graafa.

Reklama

Obserwacja cyklu owulacyjnego to jedna z naturalnych metod planowania rodziny. Trafne rozpoznanie owulacji jest niezbędne dla wszystkich kobiet – zarówno tych, które pragną zajść w ciążę, jak i tych, które wolałyby póki co jej uniknąć.

Czym jest owulacja?

Owulacja, określana także jajeczkowaniem, to proces, który zachodzi wyłącznie w ciele kobiety i polega na uwalnianiu żeńskich komórek jajowych z jajnika. W momencie owulacji ciało kobiety jest najbardziej płodne. Owulacja zachodzi w chwili, gdy kobieca komórka jajowa opuszcza pęcherzyk Graafa (otoczka gamety żeńskiej w jajniku) i przedostaje się do jajowodu. Komórka jajowa w jajowodzie osiąga pełnię rozwoju i tam też obumiera, jeżeli nie dojdzie do zapłodnienia. Zdolność komórki jajowej do zapłodnienia utrzymuje się przez jedną dobę – plemnik przebija wtedy zewnętrzną ścianę komórki jajowej i następuje zapłodnienie.

Zobacz także

Kobieta rodzi się z kilkoma milionami niedojrzałych komórek jajowych. Co miesiąc, w każdym cyklu, w jajnikach dojrzewa kilkanaście z nich. Zwykle jedna komórka jajowa jest w czasie owulacji uwalniana z jajnika i trafia do jajowodu, gdzie oczekuje na zapłodnienie.

Objawy owulacji

Organizm kobiety wysyła rozmaite sygnały, które zwiastują nadejście owulacji, należą do nich:

wydzielina z szyjki macicy – śluz szyjkowy zmienia swój wygląd, staje się ciągnący, przejrzysty i lepki (wyglądem przypomina białko jaja kurzego);

temperatura ciała – tuż po jajeczkowaniu temperatura ciała u kobiet wzrasta o kilka kresek (zwykle o pół stopnia), a stan ten utrzymuje się przez około trzy kolejne dni;

ból owulacyjny – nie występuje u każdej kobiety, jednak wiele z nich skarży się na niego. Charakteryzuje się kłuciem w okolicach jajników.

Właściwą orientację w monitorowaniu objawów owulacji można zdobyć dopiero po kilku cyklach. Należy pamiętać, iż ciało każdej kobiety jest inne, a objawy mogą zostać zakłócone przez inne czynniki, tj. przeziębienie, alkohol, leki czy stres. Antykoncepcja naturalna, oparta na obserwacji cyklu, wymaga dokładnej obserwacji organizmu i określania terminu owulacji. Dla wielu kobiet jest to trudne, zwłaszcza, że objawy owulacji nie zawsze są oczywiste. Trzeba też pamiętać, że w naturalnych metodach planowania rodziny nie można kierować się wyznaczaniem dni płodnych tylko na podstawie samych objawów owulacji. Plemniki w ciele kobiety żyją od 2 do 5 dni, więc jeśli do współżycia doszło przed terminem owulacji, możliwe jest zapłodnienie.