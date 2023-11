Internauci po odcinku programu "Rolnik szuka żony" z rewizytami doszli do zaskakujących wniosków. Fani widzą przyszłość już nie przed Sarą i Arturem, ale przed Anną i Jakubem i to ich relacji kibicują. Choć Kuba początkowo budził ogromne kontrowersje za sprawą swojej przeszłość i byłych partnerek, ale skoro Anna dała mu szansę, to zrobili to również fani "Rolnika".

Dobrze się zapowiada ich znajomość pisze jeden z internautów.

Fani już wybrali najfajniejszą parę 10. edycji "Rolnik szuka żony". To Anna i Jakub!

Już 10 grudnia finał 10. sezonu "Rolnik szuka żony". Widzowie z niecierpliwością oczekują na decyzje uczestników, a po ostatnim odcinku pojawia się coraz więcej spekulacji, że w tym sezonie może nie powstać żadna para. Nawet relacja Sary i Artura budzi już coraz większe wątpliwości, a fani sądzą, że para nie pasuje do siebie, bo zbyt wiele ich różni. Tymczasem uwagę internautów zwrócili Anna i Jakub. Choć początkowo nikt nie dawał im szans i nawet sama Anna mówiła wprost, że traktuje Kubę jak przyjaciela, to zdaniem widzów coraz więcej ich łączy, a kandydat rolniczki patrzy na nią zakochanym wzrokiem. Anna nie ukrywała też, że dobrze czuje się zarówno z rodzicami Jakuba, jak i z jego znajomymi.

Miło się ogląda Anię uśmiechniętą, życzę jej jak najlepiej, a to, że Kuba jej słodzi to sorry, ale każdy na początku ma piękne spotkania, rozmowy, każdy się stara

Tę parę dzisiaj się najlepiej oglądało

Jeszcze tak będzie, że tylko oni przetrwają. Dziś bardzo zyskali i jeszcze się wszyscy zdziwić mogą

Fajnie zobaczyć Anię roześmianą

Nie wszyscy są zdania, że Anna i Jakub z "rolnika" stworzą parę. Zdaniem niektórych internautów Jakub nie ma do końca szczerych intencji wobec rolniczki, ale doskonale wie, jak rozkochać w sobie kobietę.

Makaron na uszy i niestety Ania to kupuje

Cwany lis z niego. Myślę, że to typowy łowca posagów i tyle. Leci na kasę.

No widać, że mu zależy, ale te teksty o przyszłości, o dzieciach, o tym, że już prawie żyć bez niej nie może to przesada

Sądzicie, że Anna i Jakub jednak będą parą?

