Krzywa cukrowa po obciążeniu glukozą pokazuje, jak organizm radzi sobie z trawieniem cukru. Badanie służy do diagnozy cukrzycy. Test zajmuje dwie godziny, polega na dwukrotnym pobraniu krwi i zbadaniu poziomu cukru. Nie wolno nic jeść ani pić na 8h przed badaniem.

Reklama

Test obciążenia glukozą polega na dwukrotnym oznaczeniu poziomu cukru we krwi: przed i po podaniu wody z 75 gramów glukozy. Wynik pozwala potwierdzić lub obalić podejrzenie cukrzycy. Wykonuje się go m.in. w celu rozpoznania cukrzycy ciążowej.

Na badanie należy przyjść na czczo, nie przed nim nawet pić czystej wody. Trwa ono ok. 2,5-3 godziny. Na tydzień przed badaniem nie powinno się zmieniać ilości cukrów (węglowodanów) w codziennej diecie.

Zobacz także

Kiedy przeprowadza się doustny test obciążenia glukozą

Wykonanie testu obciążenia glukozą jest zalecane wtedy, kiedy u danej osoby występuje podejrzenie cukrzycy. Pozwala ono na weryfikację wyników badania glikemii (stężenia glukozy we krwi) na czczo. Badanie wykonuje się też u kobiet w ciąży, u których występuje ryzyko cukrzycy ciążowej.

W jaki sposób wykonuje się test obciążenia glukozą

Test obciążenia glukozą polega na dwukrotnym pobraniu próbek krwi żylnej i oznaczeniu w niej stężenia glukozy. Pierwszą próbkę krwi pobiera się na czczo. Następnie osoba badana powinna wypić ok. szklanki (250 ml) wody z rozpuszczoną w niej dawką 75 gramów glukozy.

Przez kolejne dwie godziny badany powinien pozostawać w pozycji siedzącej. Nie może wtedy ani jeść, ani pić. Po tym czasie pobiera się od niej drugą próbkę krwi.

Jak przygotować się do testu obciążenia glukozą

Niektóre laboratoria wymagają, by badany przyniósł ze sobą kupioną w aptece glukozę. Warto upewnić się, jakie są wymogi w laboratorium, do którego idzie się na krzywą cukrową. Glukoza dostępna jest w aptece bez recepty, wystarczy poprosić o glukozę do testu obciążeniowego, lub o 75 gramów glukozy.

Na badanie należy zgłosić się na czczo, przynajmniej po 8 godzinach od ostatniego posiłku. Na tydzień przed badaniem należy stosować taką dietę jak dotychczas. Nie należy zmniejszać ilości spożywanych węglowodanów ani wartości kalorycznej posiłków. Na dobę przed badaniem nie powinno się wykonywać czynności wymagających dużego wysiłku fizycznego. Na samo badanie należy zarezerwować sobie ok. 3 godziny i zorganizować dzień tak, aby móc spokojnie poczekać 2 godziny na pobranie drugiej próbki krwi. Warto wziąć ze sobą do laboratorium książkę albo gazetę, żeby umilić sobie oczekiwanie na badanie.

Wszelki wysiłek fizyczny pomiędzy pobraniami krwi może zmienić czas metabolizowania wypitej glukozy i zakłócić wyniki.

Normy testu obciążenia glukozą (krzywej cukrowej)

Po dwóch godzinach od wypicia roztworu glukozy jej stężenie we krwi powinno wynosić mniej niż 140 mg/dl (7,8 mmol/l). Jeśli wynosi ono od 140 do 199 mg/dl (7,8–11,0 mmol/l), oznacza to, że u danej osoby występuje nieprawidłowa tolerancja glukozy. Jeśli stężenie glukozy we krwi w 120 minucie jest wyższe niż 200 mg/dl (11,1 mmol/l), prawdopodobnie choruje ona na cukrzycę.

Cukrzycę ciążową na podstawie testu obciążenia glukozą można rozpoznać, jeśli wynik z próbki krwi pobranej na czczo wynosi więcej niż 92 mg/dl (5,1 mmol/l), a z pobranej po 2 godzinach więcej niż 153 mg/dl (8,5 mmol/l).

Cena testu obciążenia glukozą

Test obciążenia glukozą wykonywany na zlecenie lekarza przyjmującego w przychodni lub poradni specjalistycznej, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, jest wykonywany nieodpłatnie i refundowany przez NFZ. Cena badania wykonywanego prywatnie wynosi ok. 15-20 złotych.