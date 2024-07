Avon już od trzech dekad wspiera kobiety w Polsce. Przez te wszystkie lata udało się stworzyć ogromną sieć społecznościową, dając możliwość pracy na własnych zasadach ponad 2 milionom Polek. Co więcej, w naszym kraju co 8. kobieta była lub jest związana z Avon[ Raport CSR 2022 „Tworzymy lepszy świat dla kobiet i dla nas wszystkich”]. Nowa kampania marki „Piękno na Twoich zasadach” przybliża charakter pracy Konsultantki i pokazuje, jak łatwo można połączyć biznes z pasją i przyjemnością.

Piękno na Twoich zasadach

Marka daje możliwość rozwoju zawodowego w społeczności Avon kobietom, które interesują się tematyką beauty. Obecnie według danych z raportu w całej Polsce tworzy ją 175 tys. kobiet w różnym wieku, a najmłodsza aktywna Konsultantka ma 16 lat. Dzięki pracy w Avon można zarobić dodatkowe pieniądze, robiąc to, co się kocha – dzielić się pasją do kosmetyków.

To od nich samych zależy, jak i gdzie pracują – bez etatu, presji i ograniczeń. Nastoletnia influencerka beauty może podzielić się linkiem do katalogu z ulubioną szminką na swoim profilu, a młoda mama może pracować, nie rezygnując przy tym z czasu dla rodziny.

Avon daje możliwość zdobycia dodatkowych pieniędzy na okazjonalne wydatki, których każda kobieta potrzebuje, a czasem musi ich sobie odmawiać. To ich pieniądze na ich małe i większe potrzeby.

Ponad 12 lat temu dołączyłam do Avon, który nie tylko zbliża do siebie osoby z podobnym zamiłowaniem, ale stwarza także możliwość bycia osobą niezależną. Mogę połączyć macierzyństwo z samorealizacją, budowaniem zespołu i jego rozwojem – mówi Joanna Sylka-Nazaruk, która od 13 lat jest Konsultantką Avon.

Bycie Konsultantką to jednak nie tylko sposób na zarabianie pieniędzy. To także wyjątkowa społeczność oparta na relacjach. Konsultantka to jednocześnie koleżanka i ekspertka beauty, która po przyjacielsku doradzi i podpowie.

Do każdego z moich klientów podchodzę indywidualnie. Doskonale znam ich gust i upodobania. Wiem, co komu mogę polecić, np. z nowości, które pojawiają się w katalogu. Nie ukrywam, że z większością z nich łączą mnie wręcz przyjacielskie relacje – mówi Izabela Rokicka, Konsultantka z 10-letnim stażem.

Wraz z rozpoczęciem pracy Konsultantka otrzymuje bezpłatny pakiet startowy i opiekę indywidualnego opiekuna. Sprzedaż może prowadzić tradycyjnie, jak również poprzez aplikację Avon On, prosto i wygodnie. Na każdym etapie ich kariery Avon zapewnia im szkolenia i warsztaty. Kobiety, które chcą się rozwijać zawodowo, mają możliwość prowadzenia większych zespołów i zarabiać nawet 100 tys. zł rocznie – aż tyle według danych z raportu zarobiła rekordzistka w 2021 roku. Więcej informacji o kampanii znajduje się na stronie Avon Polska.