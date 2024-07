Dzieci nie zdają sobie sprawy, jak bardzo zdjęcia w mediach społecznościowych odbiegają od rzeczywistości. Przerabianie swoich zdjęć przestaje już być niewinną zabawą, a staje się poważnym zagrożeniem. Jest powodem zaniżonej samooceny, braku pewności siebie, obniżenia nastroju nastolatków. Dlatego marka Dove szerzy ideę #PieknoBezFiltra i uświadamia, jakie zagrożenia niosą ze sobą social media.

Reklama

Czas pandemii sprawił, że nasze dzieci zaczęły spędzać przed ekranami telefonów, tabletów czy komputerów więcej czasu niż kiedykolwiek wcześniej. Social media stały się dla nich naturalną przestrzenią, w której rozmawiają, wymieniają poglądy, komunikują się z przyjaciółmi. Jednocześnie to w Internecie widzą zdjęcia z filtrami, przerabiane w aplikacji, które przedstawiają nierealne standardy piękna. Wpływa to szkodliwie na ich samoocenę, a konsekwencje takiego działania mogą być trwałe i trudne do odwrócenia. Jeśli więc także Twoje dziecko na co dzień spędza czas, przeglądając Instagrama, Facebooka czy TikToka, to znak, że jako rodzic musisz zacząć działać.

Media społecznościowe i ich wpływ na samoocenę

Filtry dostępne w mediach społecznościowych i aplikacje do edycji zdjęć radykalnie wpłynęły na sposób wyrażania siebie za pomocą obrazu. Zwłaszcza młode osoby nie chcą pokazywać, jak wyglądają naprawdę. Wszystko po to, by dorównać definicji idealnego piękna, które nie jest osiągalne w prawdziwym życiu. Problem bardzo dobrze obrazuje badanie przeprowadzone przez markę Dove:

80% nastolatków zmieniało swój wygląd na zdjęciach filtrami, zanim skończyło 13 lat,

77% nastolatków próbuje zmienić lub ukryć przynajmniej jedną część swojego ciała na zdjęciu przed jego publikacją w mediach społecznościowych.

Okazuje się także, że istnieje zależność pomiędzy presją związaną z kreowaniem wizerunku w mediach społecznościowych, a poczuciem własnej wartości:

52% nastolatków, którzy spędzali od 10 do 30 minut na edycji swoich zdjęć, miało niskie poczucie wartości swojego ciała.

W grupie tych, którzy spędzali mniej niż 10 minut na przerabianiu zdjęć przed ich publikacją, odsetek osób z niską samooceną wyniósł 36%.

Młodzi ludzie, którzy przerabiają swoje zdjęcia, są bardziej narażeni na niższą samoocenę w kontekście swojego ciała (48%) w porównaniu z tymi, które w ogóle ich nie przerabiają (28%).

Młodzież z niższą samooceną swojego ciała chętniej przerabia swoje zdjęcia (56%) niż młode osoby z wysoką samooceną (42%).

Co ogromnie istotne, ankietowani przyznali, że gdyby zdjęcia w mediach społecznościowych w większym stopniu pokazywały, jak wyglądamy naprawdę na co dzień, czuliby się pewniej. 61% nastolatków chciałoby, aby świat bardziej skupiał się na tym, kim są, a nie na tym, jak wyglądają.

Zobacz także

Mat. prasowe

Jak wspierać dzieci?

Marka Dove szerząc ideę #PięknoBezFiltra, chce uświadamiać, że musimy pomóc nastolatkom bezpiecznie funkcjonować w mediach społecznościowych, by skupili się bardziej na wyrażaniu siebie, a nie na ocenie. Warto korzystać z narzędzi edukacyjnych, w tym warsztatów, artykułów online i innych narzędzi cyfrowych w pracy z młodymi ludźmi, by zwiększyć ich pewność siebie i umiejętności „zdrowszego” poruszania się w mediach społecznościowych.

* Rozmawiajmy z dziećmi w domu o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą social media.

* Dawajmy wskazówki, jak korzystać z mediów społecznościowych w sposób właściwy – pozytywny i kreatywny.

* Miejmy świadomość, jak duży wpływ na samoocenę naszych dzieci mamy my – dorośli. Jeśli sami źle się postrzegamy, krytykujemy swój wygląd, to taki wzorzec przekazujemy naszym dzieciom.

* Bądźmy zainteresowani tym, co dzieci pokazują nam w mediach społecznościowych i na bieżąco reagujmy na nieprawidłowe treści.

O MARCE DOVE

Marka Dove od wielu lat jest zaangażowana w budowanie pozytywnej samooceny dzieci, nastolatków i kobiet. Pragnie, by ich ciała były źródłem pewności siebie, a nie obaw. Jest oddana koncepcji „Real Beauty” i pokazywania wizerunku ludzkich ciał bez zniekształceń cyfrowych. Prowadzi liczne kampanie na całym świecie, które pomagają odkrywać naturalne piękno. Angażuje się w budowanie poczucia własnej wartości u młodych ludzi poprzez program Dove Self-Esteem.

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Dove