Jeśli ciśnienie krwi spada poniżej normy, możemy mówić o hipotonii (niskim ciśnieniu). Prawidłowe ciśnienie tętnicze to 120/60 mm Hg. Jego dolna dopuszczalna granica wynosi 90/60 mm Hg u kobiety i 100/70 mm Hg u mężczyzny.

Reklama

Dolegliwości związane z niskim ciśnieniem dotykają szczególnie osoby młode. Problem niskiego ciśnienia dotyczy około 1% populacji, i zmagają się z nim częściej kobiety niż mężczyźni.

Hipotonia – objawy

Senność, osłabienie, zmniejszona aktywność fizyczna, bóle i zawroty głowy, nudności, osłabienie koncentracji, nocne poty, szum w uszach, zziębnięcie kończyn, kołatanie serca, skłonność do omdleń, szczególnie w wyniku długiego stania to główne objawy hipotonii. Upały oraz wahania ciśnienia atmosferycznego sprzyjają nasilaniu się dolegliwości związanych ze zbyt niskim ciśnieniem krwi.

Przyczyny niskiego ciśnienia – hipotonia pierwotna i wtórna

Przyczyny hipotonii pierwotnej są trudne do ustalenia, podłoże jest prawdopodobnie genetyczne. Przypuszcza się, że wpływ na to mogą mieć naczynia tętnicze i ich niezdolność do kurczenia się – mała elastyczność, krew płynie przez nie wolniej. O hipotonii wtórnej mówimy wówczas, gdy jest następstwem chorób, brania leków lub urazów, np. anemii, cukrzycy, przewlekłego stresu, odwodnienia lub stosowania leków psychotropowych. Leczenie niedociśnienia wtórnego polega na eliminacji środka je powodującego (choroby, urazu).

Zobacz także

Życie osób z niedociśnieniem tętniczym

Mimo iż nie jest to dolegliwość zagrażająca życiu, bardzo negatywnie wpływa na jego komfort. Lekami trudno jest wyregulować ciśnienie krwi i niestety nie pomagają na długo. Stosowane są jedynie w sytuacjach kryzysowych, gdy ciśnienie spada do zagrażających życiu parametrów. Istnieje kilka domowych sposobów doraźnej pomocy przy nagłym omdleniu lub pogorszeniu samopoczucia wywołanego hipotonią. Przede wszystkim należy się położyć z nogami w górze w celu dotlenienia mózgu.

Dla osób nieprzyzwyczajonych do działania kawy polecane jest jej wypicie, co na jakiś czas poprawi samopoczucie. Niestety osoby z niskim ciśnieniem to najczęściej smakosze kawy i jej działanie nie wpływa na nich tak mocno. Wtedy pomocne może być wypicie napoju energetyzującego zawierającego kofeinę. Picie kawy przez około 5 godzin, małymi łykami będzie miało lepsze działanie niż wypicie 3 kaw w ciągu godziny.

Niskie ciśnienie – jak sobie z nim radzić?

Przestrzeganie kilku zasad pomoże uniknąć przykrych skutków hipotonii:

Naprzemienny chłodno-ciepły prysznic (pobudza krążenie) – należy zawsze kończyć chłodnym strumieniem wody;

Aktywność fizyczna, jazda na rolkach, spacery, jada na rowerze – świetnie wpływają na kondycję całego organizmu i usprawniają pracę układu krwionośnego;

Nawadnianie – picie co najmniej 2 litry płynów dziennie (szczególnie w czasie upałów), mogą to być: woda, napary ziołowe, herbatki owocowe;

Unikanie gwałtownych zmian pozycji ciała, długiego stania oraz uczucia głodu, które może powodować omdlenia;

Wysypianie się, wypoczywanie, unikanie stresujących sytuacji.

Ku pokrzepieniu – w wyniku badań stwierdzono, że osoby z niskim ciśnieniem żyją dłużej, ponadto dolegliwości towarzyszące hipotonii zmniejszają się wraz z wiekiem.