Krzysztof Kwiatkowski, mimo bogatej filmografii zasłynął przede wszystkim jako Jakub Karski z "M jak miłość". To właśnie rola w hitowym serialu telewizyjnej Dwójki przyniosła mu największą rozpoznawalność. W "M jak miłość" aktor gra przystojnego policjanta, który początkowo miał słabość do płci pięknej, ale po poznaniu Kasi zakochał się i ostatecznie para wzięła ślub w 1748 odcinku serialu. Miłość pomogła mu nawet zwyciężyć w walce z białaczką. Fani serialu "M jak miłość" doskonale znają losy serialowego Jakuba Karskiego, a z kim prywatnie jest związany Krzysztof Kwiatkowski?

Reklama

Krzysztof Kwiatkowski podbił serca fanek "M jak miłość". Kim jest znany aktor?

Krzysztof Kwiatkowski urodził się 19 maja 1986 roku w Krakowie i jest synem producenta muzycznego i teatralnego Leszka Kwiatkowskiego. Jego mama Małgorzata również jest związana z teatrem, gdzie projektuje scenografie i kostiumy. Krzysztof Kwiatkowski w 2009 roku ukończył krakowską PWST i od tego czasu wystąpił w wielu sztukach, a na małym ekranie widzowie po raz pierwszy zobaczyli go w 2010 roku w roli Artura Górskiego w "Hotelu 52", za którą wielokrotnie został nagrodzony. Aktor zagrał też w "Na dobre i na złe", "Pierwszej miłość" i "Stuleciu winnych", a także nadal wciela się w rolę Karskiego w "M jak miłość". Krzysztof Kwiatkowski na swoim koncie ma też kilka filmów jak: "Futro z Misia", "Pan T." czy "Dywizjon 303". Gwiazdor pojawił się też w "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie w 2017 roku zajął 6. miejsce.

Instagram @krzysztofkwiatkowskiofficial

Od 2017 roku Krzysztof Kwiatkowski gra w "M jak miłość", a jego postać na oczach widzów ewoluowała z drugoplanowego bohatera do gwiazdora serialu. W hicie Dwójki aktor jest związany z Kasią, którą gra Paulina Lasota. Para przeszła wiele, ale nadal udaje im się utrzymać ten związek, choć początkowo Jakub Karski był postrzegany za serialowego amanta. A co dzieje się w życiu prywatnym aktora?

fot. MTL Maxfilm / TVP

O życiu prywatnym Krzysztofa Kwiatkowskiego niewiele wiadomo, choć jest to często wyszukiwana fraza przez internautów. Aktor bardzo dba o to, aby mówiono o nim w kontekście pracy zawodowej, a na jego instagramowym koncie zobaczymy głównie zdjęcia i relacje z planów zdjęciowych. Krzysztof Kwiatkowski publicznie rzadko pojawia się na ściankach, a jeśli już zobaczymy go na premierze, to niemal zawsze pojawia się sam. W 2014 roku gwiazdor zrobił wyjątek i na oficjalnej premierze zjawił się w towarzystwie Kingi Głuc, którą miał poznać na planie "Hotelu 52". Nie wiadomo, czy byli parą i jak potoczyły się ich dalsze losy. Na profilu aktora w mediach społecznościowych na próżno można szukać jego prywatnych zdjęć.

Instagram @krzysztofkwiatkowskiofficial

Zobacz także

Instagram @krzysztofkwiatkowskiofficial

Instagram @krzysztofkwiatkowskiofficial

Reklama

Zobacz także: Michalina Sosna w "M jak miłość" rozkochała w sobie Marcina, a kim jest jej prawdziwy mąż?