Karnacja jasna, śniada, oliwkowa, czy porcelanowa ma swój odcień skóry, chłodny bądź ciepły. Każdy typ karnacji zaliczany jest do odpowiedniego typu urody, nazywanego jak pory roku: wiosna, lato, jesień i zima.

Reklama

Jasny typ karnacji

Jasny typ karnacji zaliczany jest do wiosny. Osoby z taką cerą zazwyczaj mają blady bądź brzoskwiniowy odcień skóry. Przeważnie u nich występują piegi o jasnej barwie, a ich skóra szybko się opala. Oczy są o ton ciemniejsze od naturalnych włosów i są koloru niebieskiego bądź zielonego. Osoby z jasną karnacją mają włosy jasne, o ciepłej tonacji w kolorze blondu lub miedzi. Ten typ urody powinien unikać różu, bieli i zaliczany jest do kolorów ciepłych.

Oliwkowy typ karnacji

Oliwkowy typ karnacji kwalifikowany jest do lata i charakteryzuje się gładkim i chłodnym odcieniem cery. Osoby z tą karnacją ładnie i szybko się opalają. Włosy są koloru brązowego z połyskiem, albo w odcieniach blondu. Z wiekiem barwa włosów ciemnieje, gdyż w dzieciństwie były one w odcieniach blondu. Jeśli chodzi o oczy to są koloru zielonego, grafitowego, bądź niebieskiego. Przy tym typie urody powinno unikać się czarnego, pomarańczowego i złotego koloru, a postawić na chłodne i bardziej stonowane barwy. Karnacja zaliczana jest do kolorów chłodnych.

Śniady typ karnacji

Śniada karnacja zaliczana jest do jesieni. Piegi, jeśli występują to w kolorze rudym albo brązowym. Oczy są najczęściej koloru brązowego bądź piwnego, a włosy niezależnie od koloru mają charakterystyczne refleksy. Mogą to być odcienie czerni, brązu, a nawet rudości. Jesienna karnacja powinna wystrzegać się czystej bieli, różu i klasyfikowana jest do ciepłego typu urody.

Porcelanowy typ karnacji

Porcelanowy typ karnacji przypisywany jest do zimy i wyróżnia się, ponieważ osoby mają jasną, wręcz bladą skórę i słabo się opalają. Oczy mogą być różnorodne, zaczynając od brązu i zieleni, a kończąc na błękicie. Odcień włosów zazwyczaj jest czarny z granatowymi prześwitami, szatynowy, bądź kruczoczarny. Przy porcelanowej karnacji należy unikać barw żółtych, pomarańczowych i jasnozielonych. Ten typ urody przyporządkowany jest do chłodnych odcieni.

Zobacz także