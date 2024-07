Herbata z liści laurowych poprawia pracę wątroby i działa moczopędnie, dlatego sprawdza się w detoksykacji organizmu. Wpiera też proces trawienia, zwiększając wydzielanie kwasu żołądkowego. Jest wykorzystywana również jako element kuracji w chorobie reumatycznej.

Reklama

Liście laurowe w leczeniu chorób wywołanych przez bakterie i grzyby

Napar z liści laurowych ma silne właściwości odkażające. Niszczy grzyby i bakterie, dlatego używa się go m.in. w leczeniu grzybicy stóp – mocząc stopy w naparze. Można napar z liści wawrzynu wykorzystać również w terapii nieżytu gardła i zapalenia jamy ustnej, a nawet zapalenia oskrzeli.

Liście laurowe z dodatkiem skórki pomarańczowej zalane litrem wrzątku i zaparzone przez kilka minut obniżą temperaturę i zlikwidują ból głowy. Na chore oskrzela pomoże okład z liści wawrzynu. Ugotowane liście kładzie się na klatkę piersiową i okrywa, np. ręcznikiem.

Wawrzyn na reumatyzm – napar z liści łagodzi objawy

W chorobach reumatycznych napar z liści laurowych można stosować zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, w formie okładów. Pity regularnie małymi porcjami oczyszcza kości i stawy, co znacznie poprawia ich stan i samopoczucie osoby chorej na reumatyzm. Przy okazji napar z liści laurowych usunie toksyny także z innych tkanek oraz z narządów.

Zobacz także

Zatrucie organizmu może objawiać się problemami skórnymi, apatią, problemami ze skupieniem uwagi czy bólami głowy, stawów i ogólnym złym samopoczuciem. Kuracja naparem zlikwiduje te dolegliwości. Do przyrządzenia naparu potrzeba 1½ szklanki wrzącej wody oraz 5 gramów liści laurowych, najlepiej pokruszonych. Liście gotuje się przez 5 minut, a następnie miksturę przelewa do termosu.

Napar nabierze mocy i będzie gotowy do spożycia po około 4-5 godzinach. Należy dawkować go bardzo uważnie, ponieważ zbyt duża ilość wypita na raz może wywołać krwotok. Napar z liści laurowych pije się małymi porcjami co 20 minut w ciągu 12 godzin. Kurację należy prowadzić przez 2 lub 3 dni. Napar z liści wawrzynu pomaga na stawy także wówczas, gdy stosuje się go w formie okładów na bolące miejsca.

Reklama

Napar z liści laurowych dla zdrowej skóry

W rozwiązaniu problemów skórnych i zwalczeniu cellulitu także sprawdzi się napar z liści laurowych. Poprawia on ukrwienie skóry, odpręża, łagodzi stany zapalne i tonizuje, gdy zostanie dodany do kąpieli. Przywraca cerze zdrowy kolor. Dzięki właściwościom bakterio- i grzybobójczym zwalcza łupież. Płukanka do włosów powinna zostać przygotowana ze szklanki wody i 3 łyżek liści laurowych. Liście zaparza się przez 25 minut, następnie odcedza i studzi, a przechowuje w lodówce. Po umyciu włosów jak zwykle płucze się je najpierw wodą, a potem przygotowanym naparem. Należy zostawić go na głowie przez około godzinę i spłukać.