Objawy przemęczenia to przede wszystkim częste bóle głowy, bóle mięśni, brak sił i chęci do działania. Powód do niepokoju pojawia się wtedy, kiedy symptomy te stają się codzienną rzeczywistością.

Reklama

Ważne jest, by nie lekceważyć początkowych symptomów przemęczenia i umożliwić organizmowi zregenerowanie się. Jest to ważne zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego.

Zmęczenie a przemęczenie

Przemęczenia nie należy mylić ze zmęczeniem. To ostatnie występuje po jednorazowym wysiłku, np. przedświątecznych porządkach domowych, intensywny wysiłku fizycznym, np. bieganiu lub stresującym dniu. Przemęczenie to długotrwałe zmęczenie. Powstaje na skutek zbyt intensywnego trybu życia, nieustannego pośpiechu i stresu, a czasem choroby. Przemęczenie często jest wynikiem niezdrowego trybu życia, braku ruchu i snu oraz niewłaściwej diety, która nie odżywia, a wręcz zubaża organizm. Winowajcami są używki, a zwłaszcza kawa, alkohol i nikotyna, wysoko przetworzone produkty (fastfood) i zbyt małe ilości owoców i warzyw (niedobór witamin). Przemęczenie może być także wynikiem chorób i sposobu leczenia, np. terapii onkologicznej.

Objawy przemęczenia i stresu

Stres niektórych pobudza do działania, innych demotywuje. Może objawiać się wybuchami złości, niecierpliwością, frustracją. Jeśli symptomy te pojawiają się sporadycznie, nie należy ich traktować jako groźnego objawu. Nie wolno natomiast lekceważyć przewlekłego przemęczenia – po pomoc należy zgłosić się do lekarza, a czasem również do psychologa. Fizyczne objawy stresu to: zawroty głowy, napięcie mięśni, potliwość, szum w uszach, drżenie, zaciśnięty żołądek, biegunka lub zaparcia, nudności, niestrawność, wypadanie włosów. Do psychicznych oznak stresu i przemęczenia zalicza się: trudność w koncentracji, brak wiary w siebie, alienację, poczucie bezsilności, brak chęci i siły do działania. Niekiedy osoby przemęczone szukają pocieszenia w używkach lub jedzeniu, często dochodzi do kompulsywnego jedzenia – pochłaniania ogromnej ilości pokarmu. Przewlekły stres może powodować izolację społeczną.

Zobacz także

Objawy przemęczenia fizycznego

Fizyczne zmęczenie po pracy fizycznej nie powinno budzić niepokoju. Możemy w takiej sytuacji odczuwać ociężałość, ból głowy, ból mięśni, spadek energii. W taki sposób organizm informuje nas o wyczerpaniu zasobów energetycznych, które powinny zostać jak najszybciej uzupełnione i zregenerowane przez odpoczynek i zróżnicowaną dietę. Nasz niepokój powinna wzbudzić sytuacja, kiedy odczuwamy fizyczne zmęczenie, pomimo braku powodów – taki stan należy skonsultować z lekarzem.

Objawy przemęczenia oczu

Objawy przemęczenia oczu pojawiają się przede wszystkim u osób, które dużo czasu spędzają przed monitorem – na problem ze wzrokiem często skarżą się np. informatycy. Zazwyczaj mamy do czynienia z tzw. zespołem suchego oka – suchością, pieczeniem, zaczerwienieniem, kłuciem w oku, nadwrażliwością na światło. To, czy problem jest poważny najlepiej oceni okulista.

Przemęczenie a nerwica

Przemęczenie pojawia się bardzo często u osób chorych na nerwicę. Choroba objawia się nieustannym poczuciem niepokoju, nawet wtedy, kiedy nie ma do niego przesłanek. Uczuciu nadmiernego napięcia często towarzyszą oznaki somatyczne, np. omdlenia. Pojawiają się dolegliwości ze strony różnych układów: pokarmowego (np. biegunki, nudności, wymioty), krwionośnego (szybkie i nierówne bicie serca), nerwowego (np. drętwienie kości). Nerwicę diagnozuje psychiatra.