Seriale na zimowe wieczory to świetny pomysł na spędzanie czasu. Najlepsze seriale to „Wikingowie”, opowiadający losy wojowników z Północy oraz „Czarne lustro”, który jest groteską życia w nowoczesnym świecie. Warty uwagi jest też serial o prawnikach nowojorskiej kancelarii pt. „Suits” oraz współczesną wersję serialu „Sherlock”.

Jesienią i zimą wieczory są długie. Czym je zapełnić? Można obejrzeć dobry serial, który potrafi wciągnąć widza na wiele godzin.

Wikingowie – losy legendarnych wojowników Północy

Serial „Wikingowie” opowiada niesamowite przygody średniowiecznych ludów Północy, którzy siali postrach w całej Europie. Fabuła skupia się na losach Ragnara Lothbroka (Travis Fimmel), legendarnego króla Wikingów z VIII wieku. Jest to ambitny wojownik, który chce popłynąć na zachód, do Anglii, w przeciwieństwie do innych Wikingów, którzy łupią wybrzeża Bałtyku. Swoimi wyczynami rozpoczyna nową epokę w historii podbojów oraz dokonuje wspaniałych odkryć. Historia jest przedstawiana też z punktu widzenia żony Ragnara, która jako jedyna go rozumie i wspiera. Wspaniale jest też pokazany konflikt między wierzeniami chrześcijańskimi i nordyckimi, których pośrednikiem jest młody mnich angielski, Athelstan (George Blagden). Całość jest realizowana przy współpracy producentów filmów dokumentalnych o tematyce historycznej, więc serial realnie odzwierciedla czasy średniowiecznej Europy.

Czarne lustro – groteska współczesnej rzeczywistości

Jest to serial podsumowujący życie człowieka w nowoczesnym świecie. W każdym niezależnym od siebie odcinku, autor (Charlie Brooker) przedstawia efekty uzależnienia od mediów społecznościowych i próbuje odkryć potrzeby, które tworzy nowa technologia. Wszystkie odcinki budzą szok i kontrowersję u widza. Są to opowieści o pustym konsumpcjonizmie, niesamowitych eksperymentach medycznych lub próbie odpowiedzi na pytanie, czym jest życie. Każdy odcinek pokazuje zmianę mentalności ludzi pod wpływem korzystania z nowych technologii. Serial wręcz zmusza do krytycznego spojrzenia na obecny rozwój mediów, takich jak Facebook czy Twitter. Jest to dobry serial na wieczór, ponieważ skłania do refleksji na temat własnego stylu życia w konsumpcyjnym świecie.

Suits – losy prawników na Manhattanie

Jest to oryginalny serial o losach prawników renomowanej kancelarii na Manhattanie. Bohaterowie każdego dnia grają o wysokie stawki, podejmując ryzykowne decyzje. Charyzmatyczny adwokat Harvey Specter (Gabriel Macht) zatrudnia genialnego Mika (Patrick J. Adams), który nie ma wykształcenia prawniczego, lecz posiada niesamowitą pamięć i wiedzę. Wspólnie tworzą świetny duet w prawniczym środowisku. Serial jest prosty w odbiorze, występują tu klarowne postaci, z którymi łatwo się utożsamić lub je potępić. Ogromnym plusem są wyrafinowane i dowcipne dialogi oraz wykwintne... garnitury.

Sherlock – współczesna opowieść o genialnym detektywie

Sherlock Holmes powraca na ekrany tym razem w nowoczesnym świecie. Genialny detektyw ma niezwykle analityczny umysł i wykorzystuje go do rozwiązania zagadek kryminalnych. Gdy na jego drodze staje lekarz wojenny John Watson, mężczyźni zawiązują niezwykły sojusz. Wspólnie próbują pokonać odwiecznego rywala Sherlocka, Moriarty (Andrew Scott). Poza oryginalnym podejściem do tematu, największą zaletą serialu jest wspaniała gra aktorska. W długie zimowe wieczory dobrze jest oddać się analitycznemu myśleniu i rozwiązywać zagadki wspólnie z parą zdumiewających detektywów.

