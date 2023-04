Najlepsze seriale tureckie: TOP 17 według ocen na Filmwebie

Polecamy najlepiej oceniany przez Filmweb turecki serial romantyczny, pt. „Zapukaj do moich drzwi”, a także hit TVP o nazwie „Elif”, który jest jednym z najdłużej emitowanych w polskiej telewizji.

„Zapukaj do moich drzwi” to pierwsza propozycja najlepszego serialu tureckiego. Produkcja na Filmwebie posiada notę 8,7 na 10.

Eda to kwiaciarka, która od zawsze marzyła o przeprowadzce do Włoch po zakończeniu studiów. Niestety plany kobiety ulegają zmianie, gdyż pewien mężczyzna odbiera jej stypendium. Zrozpaczona Eda żywi nienawiść do człowieka, przez którego straciła szansę na lepsze życie. Ten zaś jest arogancki i skupiony tylko na sobie, natomiast postanawia wykorzystać główną bohaterkę do zemsty na swojej byłej dziewczynie. Czy dopnie swego?

W rolę głównych bohaterów wcielili się: Hande Erçel („Miłosne potyczki”, „Czarna perła”) oraz Kerem Bürsin („Immortals”, „W sercu miasta”).

Drugą propozycją w rankingu jest „Wymarzona miłość” z oceną na Filmwebie 8,5 na 10.

Serial opowiada o Sanem, która mieszka wraz z rodzicami i siostrą w Stambule. Bohaterka marzy o byciu pisarką. Dziewczyna nie może znaleźć stałego zajęcia, czego nie akceptują jej rodzice. Pewnego dnia kobieta dostaje od nich ultimatum – albo stała praca, albo zaaranżowane małżeństwo. Pod wpływem presji ze strony rodziny Sanem zaczyna pracę w agencji reklamowej, tej samej, w której pracuje jej starsza siostra. W tym samym czasie właściciel przedsiębiorstwa postanawia oddać je swojemu synowi, fotografowi i podróżnikowi, Can'ie. Brat obdarowanego mężczyzny, Emre, czuje się zlekceważony, w związku z czym angażuje niczego nieświadomą Sanem do swoich intryg. Jak skończy się ta historia? Musicie zobaczyć sami.

W rolę głównych bohaterów wcielili się: Demet Özdemir („Miłość i przeznaczenie”, „Miłosne przetasowanie”) oraz Can Yaman („Bay Yanlış”, „İnadına Aşk”).

„W imię sprawiedliwości” to kolejna propozycja w rankingu, która na Filmwebie posiada 8,4 gwiazdki na 10.

Akcja produkcji dzieje się w Stambule w latach 70. W sądzie zostaje postrzelony jeden z cenionych sędziów. Mimo braku świadków, o zbrodnie zostaje oskarżony Nazif Kafa. Mężczyźnie grozi kara śmierci. Syn oskarżonego, Mahir Kara, razem z prawnikiem planują wyciągnąć jego ojca z więzienia.

Główny bohater, syn osadzonego, udaje się z fałszywymi dokumentami do gmachu sądu, by pomagać sędzinie w sprawie ojca. Mężczyzna chce udowodnić, że Nazif nie popełnił przestępstwa. Jednak po czasie jego relacje z sędziną mocno się zacieśniają. Czy uratuje ojca?

W produkcji wystąpili: Kenan Imirzalioglu („Ezel”, „Mehmed Zdobywca”), Bergüzar Korel („Zraniona miłość”, „Tysiąc i jedna noc”) oraz Çetin Tekindor („Mój ojciec i mój syn”, „Braterska rozgrywka”).

Następną propozycją w zestawieniu najlepszych seriali tureckich jest „Kiralık Aşk”. Produkcja na Filmwebie posiada ocenę 8,2 na 10.

Defne Topal jest kelnerką w restauracji MANU. Kobieta opiekuje się babcią, bratem i siostrą. Rodzeństwu zmarł ojciec, a matka odeszła do innego mężczyzny, by zacząć z nim nowe życie. Pewnego dnia przed restauracją, w której bohaterka pracuje, niespodziewanie całuje ją Ömer İplikçi. Nieznajomy w ten sposób chciał uratować się przed zaaranżowaną przez jego ciotkę randką. Natomiast kobieta, widząc z ukrycia całą sytuację, dziwi się, ponieważ Ömer nigdy nie całował się publicznie.

Defne po całym zajściu zostaje wyrzucona z pracy. W międzyczasie dowiaduje się, że jej brat zadłużył się u mafii. Kobieta, by spłacić jego dług, godzi się na propozycję rozkochania w sobie pewnego mężczyzny. Czy osiągnie zamierzony cel?

W role głównych bohaterów wcielili się: Elçin Sangu („Immortals”, „Mutluluk Zamani”) oraz Barış Arduç („Sadece Sen”, „Klub”).

„Sezon na miłość” to kolejna turecka produkcja. Serial na Filmwebie otrzymał notę 8,2 na 10.

Serial opowiada o studentce Öykü, dziewczynie, której marzeniem jest zostać projektantką mody. Bohaterka jest nieszczęśliwie zakochana w starszym bracie swojej przyjaciółki, który jest już zajęty. Natomiast w niej zakochuje się chłopak, będący najlepszym przyjacielem mężczyzny, który odtrącił dziewczynę. Bohaterowie niespodziewanie zostają parą, jednakże matce chłopaka nie podoba się jego nowy związek i postanawia rozdzielić zakochanych.

Wówczas okazuje się, że Mete, chłopak, który odrzucił uczucia głównej bohaterki, uświadamia sobie, że ją jednak kocha. Zaczyna rywalizować z przyjacielem o względy studentki. Wszystko przerywa tragiczny wypadek Öykü. Czy ta młoda dziewczyna z tego wyjdzie i czy uda jej się ułożyć życie uczuciowe?

W głównych bohaterów wcielili się: Özge Gürel („Moja mama”, „Wilk”), Serkan Çayoğlu („Yeni Hayat”, „Halka”) oraz Daghan Külegeç („Kavak yelleri”, „Hirsiz polis”).

W naszym rankingu znajduje się również serial „Wieczna miłość”, który otrzymał nagrodę Emmy za najlepszą telenowelę. Produkcja posiada na Filmwebie 8,2 gwiazdki na 10.

Fabuła opowiada o dwóch osobach: ambitnym Kemalu, który pochodzi z ubogiej rodziny oraz wykształconej Nihan z wyższych sfer. Rodzina mężczyzny mocno wierzy w jego plany na przyszłość i wspiera go jak tylko może. Natomiast kobieta nie jest wspierana przez swoje otoczenie. Dodatkowo matka dziewczyny chce, aby ta wyszła za mąż za Emira, gdyż w ten sposób chce uratować rodzinny interes.

Wówczas Nihan poznaje Kemala, który ratuje jej życie. Para zaprzyjaźnia się, a po czasie zakochuje w sobie. Czy uda im się być razem?

W role głównych bohaterów wcielili się: Neslihan Atagül („Otchłań”, „Senden Bana Kalan”) oraz Burak Özçivit („Wspaniałe stulecie”, „Kardeşim Benim”).

Następną propozycją najlepszego serialu tureckiego są „Miłosne potyczki”, który na Filmwebie posiada notę 8,0 na 10.

Pochodząca ze wsi Hayat Uzun jest córką rybaka. Kobieta wyjeżdża do Stambułu, by znaleźć pracę. W innym przypadku będzie musiała wrócić na wieś. Bohaterka otrzymuje posadę w międzynarodowej firmie tekstylnej i zostaje asystentką Murata Sarsılmaza. Para zakochuje się w sobie, co wzbudza zazdrość w byłej dziewczynie mężczyzny. Czy Hayat będzie groziło jakieś niebezpieczeństwo?

W role głównych bohaterów wcielili się: Hande Erçel („Czarna perła”, „Zapukaj do moich drzwi”) oraz Burak Deniz („Królowa jednej nocy”, „Şahmaran”).

Kolejną propozycją w rankingu jest „Tylko z tobą”. Serial na Filmwebie posiada 7,8 gwiazdki na 10.

Biznesmen Yiğit Kozan mieszka w Stambule. Mężczyzna ma duży dom, jest bogaty oraz odnosi sukcesy. Pewnego dnia poślubia İclal, córkę swojej ciotki, której nie kocha. Po czasie bohater ma dość układu, na który przystał i żąda rozwodu. Żona nie zgadza się na jego prośbę. Podczas kłótni w samochodzie małżeństwo doznaje wypadku, po którym kobieta zapada w śpiączkę.

Mniej więcej w tym samym okresie w życiu biznesmena pojawia się młoda i piękna Nur, której ciocia pracuje jako gosposia w jego domu. Para zakochuje się w sobie, jednak Yiğit ukrywa przed nową znajomą, że jest żonaty. Nur zgadza się wyjść za biznesmena. Kłopoty zaczynają się, kiedy w noc poślubną nowożeńców ze śpiączki budzi się İclal.

W produkcji wystąpili: Tolgahan Sayışman („Czarna perła”, „Bir Umut Yeter”), Amine Gülşe („İkisini de Sevdim”) oraz Şafak Pekdemir („Zakazany owoc”, „Deli Aşk”).

„Wspaniałe stulecie” to przedostatnia propozycja najlepszego serialu tureckiego. Produkcja na Filmwebie posiada ocenę 7,5 na 10.

Fabuła serialu opowiada o Sulejmanie Wspaniałym oraz o dworze osmańskim. Mężczyzna ma cztery żony i wiele kochanek. Produkcja przede wszystkim ukazuje podboje oraz intrygi sułtana.

W rolę sułtana Sulejmana Wspaniałego wcielił się Halit Ergenç znany z produkcji „Tysiąc i jedna noc”, „Ali and Nino” oraz „System 2.0”.

Ostania na liście jest produkcja „Elif”, z notą na Filmwebie 4,4 na 10. Serial dostępny jest na TVP VOD.

Melek niegdyś pracowała jako służąca u bogatej rodziny. Kobieta była zakochana w najstarszym synu swoich pracodawców, Kenanie, jednak nie podobało się to rodzicom mężczyzny. Bohaterka postanawia odejść od ukochanego, będąc w ciąży.

Następnie rodzi córkę, Elif oraz zaczyna coraz mocniej chorować. Jest zmuszona oddać dziecko pod opiekę swojej przyjaciółki. Ta zabiera ją do dawnych pracodawców jej matki. Ci zmuszają Elif, aby żyła z nimi w nowym w miejscu z obcą dla niej rodziną. Czy dziewczynka odkryje prawdę o swoich rodzicach?

W rolę tytułowej Elif wcieliła się Isabella Damla Güvenilir znana z produkcji „Promyk nadziei”.

