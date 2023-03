Seriale podobne do „The Walking Dead”: Te seriale pożrą wasze wieczory

Jeśli jesteście fanami opowieści o zombie i szukacie seriali podobnych do „The Walking Dead”, mamy dla was kilka propozycji, które będziecie śledzili z wypiekami na twarzy. Widzowie zwariowali na punkcie „The Last of Us”, ale to nie wszystko! O świecie postapokaliptycznym opowiada też seria „The 100”.

Fani historii o zombie z utęsknieniem szukają seriali podobnych do „The Walking Dead”. Na szczęście w serwisach VOD nadal możemy znaleźć wiele produkcji o nieumarłych, śmiercionośnych wirusach i wizji świata po nuklearnej apokalipsie. Serca widzów podbiła ekranizacja popularnej gry, „The Last of Us” z fantastycznym Pedro Pascalem i Bellą Ramsey. Na platformach streamingowych znajdziecie również historię małżeństwa, które musi nauczyć się funkcjonować na nowo po tym, jak żona zmienia się w zombie… („Santa Clarita Diet”) oraz opowieść o setce bohaterów, która po wielu latach wraca na opuszczoną Ziemię („The 100”).

Spis treści:

Mnóstwo widzów szukających seriali podobnych do „The Walking Dead” z zadowoleniem przyznaje, że znalazło godnego rywala. W „Z Nation” jednak nie chodzi o wystrzelanie wszystkich zombie, czy wymyślenie bomby, która pochłonęłaby hordy nieumarłych. Grupa bohaterów podróżuje po Stanach Zjednoczonych ze specjalną misją, którą jest przetransportowanie specjalnego skazańca do Kalifornii. Ten więzień może okazać się ostatnią nadzieją całej ludzkości, ponieważ z niewiadomych przyczyn jest odporny na wirus zombie. Realizacja celu jest jednak niezwykle niebezpieczna, a potworni przeciwnicy stają się coraz sprytniejsi i nie mają nic wspólnego z nierozumnymi i powolnymi nieumarłymi. Jedną z najciekawszych postaci w serii wydaje się pewny siebie i charyzmatyczny wojskowy grany przez Harolda Perrineau („Zagubieni”, „Romeo i Julia”, „Stamtąd”). Jeśli brutalne sceny was nie odstraszają, podobne motywy znajdziecie także w naszym zestawieniu seriali o motocyklistach.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Coś dla fanów szukających seriali podobnych do „The Walking Dead”, którzy nie boją się nowego, świeżego spojrzenia na ten gatunek. „iZombie” to lekka, ciekawa i trochę pokręcona produkcja. Olivia Moore (Rosę McIver) to utalentowana studentka medycyny, dla której jedna z imprez kończy się dość niespodziewanie. Bohaterka budzi się jako… zombie. Nie jest jednak nieumarłą rodem z takich seriali jak „The Last of Us” czy „The Walking Dead”. Na pierwszy rzut oka nadal wygląda jak człowiek. Jej skóra jest trochę blada, oprócz tego Olivia stała się nieco apatyczna, ale największą zmiana zaszła w diecie. Młoda kobieta ma apetyt na mózg. Liv musi znaleźć sposób, żeby być blisko pożywienia. Dlatego zatrudnia się w biurze koronera. Przez cały czas stara się zachować pozory normalnego życia, ale w końcu zostaje przyłapana na jedzeniu ulubionego przysmaku przez doktora Raviego Chakrabartiego (Rahul Kohli). Później robi się jeszcze ciekawiej. Okazuje się, że jedząc mózg, Liv zyskuje pamięć oraz wspomnienia zmarłego. W „iZombie” dostajemy nie tylko ciekawe wątki kryminalne, ale także interesujący obraz codzienności naszej bohaterki.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Fanom seriali podobnych do „The Walking Dead” marki „Resident Evil” pewnie nie trzeba przybliżać. Netflix postanowił kupić prawa do znanego tytułu i stworzył na jego podstawie serię odcinkową. Trafiamy do 2036 roku, gdy znany nam świat przestał istnieć po apokalipsie żywych trupów. Jade Wesker (Ella Balinska) cały czas walczy z groźnymi zombie, ale także stawia czoło demonom przeszłości. W trakcie retrospekcji, które pokazują nam wydarzenia z 2022 roku, poznajemy historię jej ojca, doktora Alberta Weskera (Lance Reddick). Naukowiec przybył do Raccoon City razem z dwiema córkami, by pracować w specjalnym kompleksie korporacji Umbrella, która ostatecznie jest odpowiedzialna za uwolnienie straszliwego wirusa. Przy okazji śledzimy też dramatyczną opowieść o siostrze naszej bohaterki, Billie Wesker (Adeline Rudolph). „Reisdent Evil: Remedium” to typowy sensacyjniak z motywem zombie, który może przypaść do gustu fanom gry.

Serial jest dostępny na Netfliksie

To tytuł, na który fani seriali podobnych do „The Walking Dead” czekali bardzo długo. Od dawna nie mówiło się tak wiele o serii o zombie i ekranizacji gry zarazem. Choć motyw nie jest wyjątkowo oryginalny, realizacja zasługuje na słowa uznania nie tylko ze strony miłośników tego gatunku. Infekcja pewnego grzyba rzuca cały świat na kolana. Dwie dekady po wybuchu epidemii po dawnej cywilizacji nie ma śladu. Ludzie schowali się w zgliszczach budynków lub założyli niewielkie miasteczka rodem z westernu. Oprócz nich oczywiście po Ziemi chodzi wielu zainfekowanych nieumarłych. Naszym bohaterem jest Joel. Twardziel, który stracił córkę i nie boi się mordować z zimną krwią. Gdy na jego drodze pojawia się 14-Bella, mężczyzna zgadza się przeprowadzić ją do specjalnego szpitala. Choć dziewczyna ma znaki po ugryzieniu, nie zmienia się w zombie. Niewykluczone, że jest ostatnią nadzieją ludzkości. Podczas podróży poznajemy niełatwą przeszłość Joela i Belli, a także historie pobocznych bohaterów. „The Last of Us” to nie tylko udana produkcja o wirusie, który niszczy porządek świata, ale też porządny dramat.

Serial jest dostępny na HBO Max

Widzowie szukający seriali podobnych do „The Walking Dead” przepadają za motywem postapokaliptycznego świata. W „The 100” Ziemia jest opustoszała od wielu lat. Po nuklearnej wojnie życie na naszej planecie okazało się niemożliwe. Ocaleńcy przenieśli się na stacje kosmiczne, które połączone na orbicie tworzą Arkę. W nowym świecie ustalono wyjątkowo surowe zasady. Każde przestępstwo karane jest śmiercią. Na litość mogą liczyć przestępcy poniżej 18 roku życia. Gdy na Arce powoli zaczyna brakować zasobów, mieszkańcy postanawiają wysłać na Ziemię stu skazanych nastolatków. Zadaniem grupy jest sprawdzenie, czy życie na naszej planecie znów jest możliwe. Bohaterowie szybko odkrywają przerażające sekrety. „The 100” to połączenie teen drama z dramatem science fiction, który po premierze cieszył się bardzo dużą popularnością. Jeśli interesują was seriale o kosmosie, podobne tytuły znajdziecie w naszym zestawieniu.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Wśród seriali podobnych do „The Walking Dead” nie może zabraknąć spin-offu znanej serii o zombie. „Fear the Walking Dead” to odważna historia o początkach wybuchu epidemii wirusa, przedstawiona z nieco bardziej osobistej strony. Oczami jednej z amerykańskich rodzin widzimy, jak znany im świat zmienia się w horror. Ale to także opowieści o pierwszych zarażeniach, pierwszych symptomach zabójczej choroby. Twórcy umiejętnie zagęszczają atmosferę z odcinka na odcinek, a my przyglądamy się, jak bohaterowie słonecznej Kalifornii starają się wygrać z tym, co nieuniknione. To pozycja obowiązkowa nie tylko dla fanów „The Walking Dead”.

Serial jest dostępny na Amazon Prime

Jeśli szukacie seriali podobnych do „The Walking Dead” z nieco bardziej komediowym zajęciem, Netflix przygotował wam prawdziwą perełkę. Sheila (Drew Barrymore) i Joel (Timothy Olyphant) to małżeństwo, które razem z nastoletnią córką mieszka w Santa Clarita – miasteczku w Kalifornii. Para prowadzi dość stateczne życie. Oboje zajmują się sprzedażą nieruchomości. Do ich codzienności wkradają się rutyna i nuda, ale jednak rodzice Abby cenią stabilizację. Ich spokój zaburza dziwna choroba Sheili. Kobieta pewnego dnia zaczyna wymiotować i to tak, jakby miała zwrócić wszystkie organy wewnętrzne. Żeby było dziwniej – po wszystkim czuje się lepiej. Ma ochotę na seks, jej pewność siebie bardzo rośnie, ale… nie czuje bicia swojego serca. Wkrótce okazuje się, że Sheila najprawdopodobniej została zombie. Jak możecie się domyślać, to mocno dezorganizuje życie rodziny. Zwłaszcza że bohaterka grana przez Drew Barrymore najpierw zadowala się surową wołowiną, jednak z czasem stwierdza, że ludzkie mięso znacznie bardziej jej odpowiada. Zastanawiacie się, czy Joel i Sheila będą zabijali ludzi, by kobieta mogła jeść? Tak jest. Jaki będzie finał tej pokręconej historii? To już musicie zobaczyć sami. Jeśli lubicie czarny humor i mocne sceny, podobne tytuły znajdziecie w naszym zestaiweniu seriali dla dorosłych.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Nie tylko Amerykanie próbują tworzyć seriale podobne do „The Walking Dead”. Motyw zombie zainspirował także twórców z Korei Południowej. I tak powstała osadzona w szkole seria „All of Us Are Dead”. Produkcja szybko podbiła serca widzów i powędrowała wysoko na liście TOP 10 najpopularniejszych seriali Netflixa. Wszystko zaczyna się od pozornie niegroźnego ukąszenia pewnej uczennicy przez gryzonia. Jednak epidemia wybucha w mgnieniu oka. Liczba zakażonych z każdą chwilą rośnie, a niedobitki poukrywały się w salach lekcyjnych. Gdy urzędnicy rozumieją, jak poważna jest sytuacja, wprowadzają stan wojenny i zamykają szkołę. Uczniowie, którzy przetrwali i zostali uwięzieni w szkole, rozpoczynają walkę o przetrwanie. Twórcy „All of Us Are Dead” nie skupia się na tym, żeby nas straszyć. Interesują ich bardziej emocjonalne reakcje bohaterów, którzy martwią się nie tylko wirusem, ale również zjawiskiem szkolnego dręczenia, przemocy psychicznej, fizycznej oraz seksualnej. To zdecydowanie jedna z ciekawych pozycji w tym gatunku.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Kolejną pozycją wśród seriali podobnych do „The Walking Dead”, która zaskakuje nas fabułą, jest pochodzący z Dalekiego Wschodu „Kingdom”. Seria opowiada o apokalipsie zombie w koreańskim państwie XIV wieku. Królestwo Joseon jest rozdarte przez wewnętrzny konflikt między następcami tronu. Książę koronny podejrzewa, że po śmierci ojca zostanie odsunięty przez drugą żonę króla. Podejmuje decyzję o dokonaniu zamachu stanu. Gdy przeciwnicy poznają jego plan, skazują księcia na karę śmierci. W tym czasie w królestwie wybucha tajemnicza choroba. Zarażeni powstają po śmierci i żywią się ludzkim mięsem. Epidemia zombie w mgnieniu oka rozprzestrzenia się na terenie całego państwa. Książę, który unika egzekucji, rusza w poszukiwania słynnego doktora. Ten podobno zna metodę na powstrzymanie wirusa. To nie tylko historia o walce z nieumarłymi, ale także opowieść o skorumpowanych elitach i zepsutym państwie, które chyli się ku upadkowi.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Miłośnicy seriali podobnych do „The Walking Dead”, mogli słyszeć jeszcze o „Black Summer”. Jest to prequel „Z Nation”, o którym pisaliśmy wcześniej. Tym razem dostajemy opowieść o grupie ocalałych z kataklizmu. W opanowanym przez zombie świecie bohaterowie próbują przeżyć i dostać się do wojskowej strefy bezpieczeństwa. Wśród nich jest Rose (Jaime King), która przede wszystkim chce odnaleźć swoją zaginioną córkę. Kobieta jest zdolna do bezwzględnych czynów, by osiągnąć swój cel. Twórcy posługują się dobrze znanymi nam motywami, ale jeśli jesteście fanami opowieści o amatorach ludzkich mózgów, to zawsze dobra rozrywka, która pożre was czas.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Poniżej prezentujemy inne seriale podobne do "The Walking Dead". Fani serii o zombie na pewno znajdą coś dla siebie na tej liście.