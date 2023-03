Seriale podobne do „Szkoły dla elity”: Teen drama na wolne wieczory

Czujecie niedosyt teen drama i szukacie seriali podobnych do „Szkoły dla elity”? Zblazowani uczniowie prywatnych szkół, intrygi, romanse, poszukiwanie własnej tożsamości i seksualności, a nawet morderstwo – znajdziecie to nie tylko w „Rzymskich dziewczynach” i „Plotkarze”!

Hiszpańska o uczniach Las Encinas to jeden z najlepszych tytułów teen drama ostatnich lat, dlatego nic dziwnego, że po skończeniu czwartego sezonu widzowie szukają seriali podobnych do „Szkoły dla elity”. Choć serwisy VOD powoli pękają w szwach od produkcji o nastolatkach, wśród których coraz trudniej znaleźć naprawdę porządne propozycje, wybraliśmy kilka odcinkowych historii młodzieżowych, które znów wciągną was na długie godziny. Na naszej liście znajdziecie seriale o dojrzewaniu z kryminalnym zacięciem („Riverdale” i „Ktoś z nas kłamie”), a także bardzo kontrowersyjne opowieści, których twórcy nie bali się dotknąć takich kwestii jak praca seksualna czy uzależnienia („Euforia” i „Rzymskie dziewczyny”).

Spis treści:

Fanom seriali podobnych do „Szkoły dla elity” proponujemy na razie zmienić Hiszpanię na Włochy. Twórcy teen drama z czasem zaczęli pisać coraz odważniejsze historie, które ze względu na niepełnoletnich bohaterów wzbudziły niemałe kontrowersje i podzieliły widzów. Do takich tytułów z pewnością możemy zaliczyć „Rzymskie dziewczyny”. Ludovica (Alice Pagani) i Chiara (Benedetta Porcaroli) są uczennicami liceum dla dzieci z rodzin wyższych sfer. Pierwsza z powodu pewnego nagrania przez rówieśników jest postrzegana jako „zdzira”. Druga uchodzi za utalentowaną i zdolną nastolatkę, która jednak czasem pakuje się w kłopoty. Obie mają swoje problemy w domach i czują się niedostrzegane przez rodziców. W szkole pojawia się ktoś nowy – zbuntowany Damiano (Riccardo Mandolini), który nie potrafi i nie chce wpasować się do środowiska. Chłopak nie zamierza też przestać handlować narkotykami i ma wyraźne problemy z agresją.

Jak to często bywa w teen drama, prawdziwe oblicza bohaterów widzimy, dopiero gdy ci opuszczają budynek szkoły. Chiara i Ludovica szaleją na imprezach w nocnych klubach, odreagowując kiepską sytuację w domu. Gdy dziewczyny trafiają w ręce starszych, zamożnych facetów, którzy oferują im sponsoring za towarzystwo i usługi seksualne, uczennice dostrzegają szansę na niezależność i odzyskanie kontroli nad swoim życiem. Jednak drogie gadżety, ubrania i kosmetyki niczego nie załatwiają, a Ludovica i Chiara nie są świadome niebezpieczeństwa oraz poważnych konsekwencji. Seria inspirowana jest skandalem, który wybuchł w Rzymie, gdy historia o dwóch nastoletnich pracownicach seksualnych wyszła na jaw. Dla kilku osób ta sprawa zakończyła się zarzutami o handel ludźmi i więzieniem. Więcej podobnych produkcji możecie znaleźć w naszym zestawieniu włoskich seriali na Netfliksie, gdzie także pisaliśmy o "Rzymskich dziewczynach".

Serial jest dostępny na Netfliksie

Kolejny tytuł wśród seriali podobnych do „Szkoły dla elity”, przy który warto się zatrzymać, to „Trinkets”. Siłą tego teen drama bez wątpienia są bohaterki – Elodie (Brianna Hildebrand), Moe (Kiana Madeira) i Tabitha (Quintessa Swindell) to dziewczyny, których nie da się nie lubić. Cała trójka chodzi do tej samej szkoły średniej. Łączy je coś jeszcze, ale nie mówimy o ulubionym k-popowym zespole czy crushu. Wszystkie uczęszczają na spotkania anonimowych kleptomanów. Każda z nich jest uzależniona od sklepowych kradzieży z innego powodu. Mieszkająca z matką Moe bunt ma we krwi, w liceum trzyma się z chuliganami, a szkolne piękności raczej nie zwraca uwagi. Tabitha natomiast wychowała się w bardzo zamożnej rodzinie i na pierwszy rzut oka niczego jej nie brakuje. Elodie dopiero niedawno przeprowadziła się do Portland, gdzie po śmierci matki zamieszkała z ojcem i jego rodziną. Mimo różnic środowiskowych te trzy dziewczyny stają się sobie coraz bliższe. „Trinkets” nie jest opowieścią o nastolatkach szukających mocniejszych wrażeń, ale o poczuciu osamotnienia i problemach dorastania.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Większość fani seriali podobnych do „Szkoły dla elity” musiała przynajmniej słyszeć o „Euforii”. Produkcja Sama Levinsona to z pewnością jedna z najgłośniejszych serii o nastolatkach, która zszokowała zarówno odważnymi scenami, jak i tematyką już w pierwszym odcinku. To historia nastoletniej Rue, która po przerwie, którą spędziła na odwyku, wraca do szkoły i życia. Choć dziewczyna balansowała na granicy życia i śmierci, nie zamierza zrezygnować z narkotyków i nadal nie radzi sobie z rzeczywistością po traumatycznych wydarzeniach. Dodatkowym smaczkiem jest fakt, że tę rolę wciela się dawna gwiazda Disneya, Zendaya. Rue trzyma się z lokalnym bandytą i dilerem, Fezco (Angus Cloud). Poza nim nie ma bliższych znajomych, aż w szkole pojawia się transseksualna Jules (Hunter Schafer). Czy dla niej uzależniona od używek nastolatka się zmieni?

W „Euforii” poznajemy też historie innych uczniów: mającego problem z agresją, wychowywanego przez toksycznego ojca Nate’a (Jacob Elordi), który co chwila rozstaje się i znów schodzi ze szkolną pięknością Maddy (Alexa Demie); mieszkającą z chorującą na depresję matką, Cassie (Sydney Sweeney) oraz odkrywająca swoją seksualność Kat (Barbie Ferreira). Seria nie tylko opowiada o używkach (choć te leją się i sypią strumieniami), ale również przemocowych związkach, zaburzeniach i nadużyciach seksualnych. O "Euforii" pisaliśmy również w naszym zestawieniu seriali dla dorosłych. Tam również możecie znaleźć wiele interesujących pozycji.

Serial jest dostępny na HBO Max

W naszym zestawieniu seriali podobnych do „Szkoły dla elity” nie mogło zabraknąć tytułu, który mocno podzielił widzów. „13 powodów” to teen drama, która ma zarówno bezgranicznych fanów, jak i zaciekłych krytyków. Jedni widzą w tej serii odwagę twórców, którzy sięgnęli po trudny temat, drudzy zarzucają jej przesadną grę na emocjach odbiorców. Już na początku dowiadujemy się, że wrażliwa nastolatka Hannah (Katherine Langford) popełniła samobójstwo. Do tragedii miało doprowadzić trzynaście osób, z którymi dziewczyna chodziła do szkoły. Jeden z kolegów zmarłej pewnego dnia dostaje paczkę z kasetami magnetofonowymi. Clay (Dylan Minnette) zaczyna sprawdzać nagrany materiał, który coraz bardziej go szokuje. Chłopak słyszy głos Hannah, który opowiada mu o różnych wydarzeniach, które doprowadziły ją do odebrania sobie życia. Przy okazji bohater poznaje też jej najmroczniejsze sekrety. W „13 powodach” twórcy mieszają bieżące wydarzenia z retrospekcjami, szybko angażując widza, który z czasem zadaje sobie pytanie: czy Hannah była ofiarą, czy może jednak intrygantką?

Serial jest dostępny na Netfliksie

Miłośnicy teen drama, którzy szukają seriali podobnych do „Szkoły dla elity”, znajdą coś dla siebie również wśród starszych tytułów. Jedną z kultowych już serii o nastolatkach jest „Plotkara”. Bazująca na bestsellerowej serii książek Cecily von Ziegesar opowieść o pięknej i bogatej młodzieży, która uczęszcza do prestiżowej szkoły w Nowym Jorku, wciągnęła mnóstwo widzów. Dostajemy tu wielkie romansy i równie wielkie zdrady, skandale oraz zaskakujące zwroty akcji. Nie tylko my śledzimy rozwój wybuchowej przyjaźni Sereny (Blake Lively) i Blair (Leighton Meester), związku Nate’a (Chace Crawford) i Blair czy romansu Dana (Penn Badgley) i Sereny. Wszystko to na swoim blogu opisuje najgłośniejsza blogerka z Manhattanu, tytułowa Plotkara.

Serial jest dostępny na HBO Max

Jeśli lubicie teen drama z kryminalnym zacięciem i szukacie seriali podobnych do „Szkoły dla elity”, mamy dla was tytuł, który jest ciekawym połączeniem amerykańskich produkcji o nastolatkach i komiksu. W trakcie wakacji w tytułowym Riverdale ginie młody chłopak, Jason. To brat bliźniak popularnej Cheryl (Madelaine Petsch), która rządzi w lokalnym liceum. Podobno uczeń utopił się w rzece, jednak nadal nie odnaleziono jego ciała. Z każdym odcinkiem sprawa staje się coraz bardziej zawiła i z czasem poznajemy nowe fakty dotyczące śmierci Jasona. „Riverdale” to serial, który karmi się tym kryminalnym wątkiem, ale nasza uwaga szybko koncentruje się na nastoletnich mieszkańcach. Archie (K.J. Apa) to rudowłosy przystojniak, który przyciąga nie tylko rówieśniczki, ale też dojrzałe kobiety. Podkochuje się w nim Betty (Lili Reinhart) – nieco wycofana, nieśmiała i urocza blondynka, którą wychowuje dominująca matka. Nowym gościem w Riverdale jest Veronica (Camila Mendes). Dziewczyna przeprowadza się do miasta z Nowego Jorku po tym, jak jej ojciec trafia do więzienia za przekręty finansowe. Szybko zaprzyjaźnią się z Betty, ale czuje też coś do Archie’ego. W serii nie brakuje też interesujących postaci drugoplanowych.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Pozostając przy kryminalnych teen drama, wśród seriali podobnych do „Szkoły dla elity” trafimy również na „Słodkie kłamstewka”. Założenie tej serii wydaje się dość proste. Dostajemy grupę pięknych przyjaciółek, mroczne sekrety, skomplikowane relacje rodzinne oraz… tajemniczą śmierć koleżanki. Rok po tym, jak Alison ginie w niewyjaśnionych okolicznościach, reszta dziewczyn z jej paczki dostaje dziwne wiadomości, podpisane „A”. Tajemniczy adresat śledzi każdy krok bohaterek i zaczyna je szantażować. Okazuje się, że nastolatki mają coś na sumieniu.

Serial jest dostępny na HBO Max

Osadzone w szkole teen drama to żyła złota dla popularnych serwisów streamingowych, dlatego szukając seriali podobnych do „Szkoły dla elity”, znajdziecie wiele serii o nastolatkach z morderstwem w tle. Trup ściele się również w „Ktoś z nas kłamie”. W tej produkcji przyglądamy się czwórce bohaterów, których losy przecinają się w sali już po lekcjach. Wszyscy zostają ukarani przez nauczycieli za różne przewinienia. Do kozy trafia Brownyn – kujonka i chodząca jej wysokość perfekcja, która urody nie odbierają ani ogrodniczki, ani okulary. Kara spotyka też tę najładniejszą blondynkę w szkole, wiecznie przyklejoną do swojego przypakowanego chłopaka, Addy. Jest jeszcze Cooper – nie mogło zabraknąć wyrośniętego miłośnika futbolu, który jednak jest nieco wrażliwy i skrywa pewien sekret. Grono szkolnych skazańców zamyka lokalny bad boy, zajmujący się sprzedażą narkotyków, Nate. Oprócz nich jest ktoś jeszcze. To Simon – lokalny plotkarz, który zdradza tajemnice uczniów za pośrednictwem stworzonej przez siebie aplikacji, syn pani burmistrz, który sympatią darzy jedynie przyjaciółkę Jana, a całej reszty nienawidzi. Pech chce, że po wypiciu wody chłopak zaczyna dusić, następnie trafia do szpitala i… umiera. Podejrzenia o morderstwo oczywiście padają na naszą czwórkę.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Brytyjska seria Netflixa okazał się hitem i na pewno zainteresuje fanów szukających seriali podobnych do „Szkoły dla elity”. To tytuł, który również bardzo śmiało eksploruje temat seksualności nastolatków, jednak robi to zupełnie inny sposób niż choćby kontrowersyjna „Euforia”. Otis (Asa Butterfield) mieszka ze swoją mamą Jean (w tej roli fenomenalna Gillian Anderson), która pracuje jako seksuolożka. Nastolatek często słyszy dochodzące z jej gabinetu, otwarte rozmowy o seksie, dzięki czemu ma sporą wiedzę w tym obszarze – jednak tylko teoretyczną. Otis nadal jest prawiczkiem. Gdy poznaje zbuntowaną Maeve (Emma Mackey), która nie cieszy się dobrą reputacją w szkole, oboje zakładają własną poradnię w szkole. O "tej produkcji pisaliśmy też w zestawieniu seriali podobnych do "SKAM", gdzie także znajdziecie historie z gatunku teen drama.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Jordańska produkcja w 2021 roku wywołała wiele zamieszania i z pewnością może też przyjść do gustu widzom szukającym seriali podobnych do „Szkoły dla elity”. W serii poznajemy kilka uczennic prestiżowej szkoły dla dziewcząt, które są dręczone przez swoje rówieśniczki. W pewnym momencie oprawcy przekraczają granicę, doprowadzając bohaterki do ostateczności. Grupa prowadzona przez upokorzoną i pobitą wcześniej Mariam snuje szereg niebezpiecznych intryg, którymi zamierza wreszcie odpłacić się dręczycielkom. Twórcy przedstawiają muzułmańską społeczność nastolatków, jednak im bardziej wgłębiamy się w serial, zaczynamy dostrzegać wiele podobieństw. „AIRawabi School for Girls” dotyka takich tematów jak patriarchat, slut-shaming oraz oczywiście przemoc zarówno fizyczna, jak i psychiczna w szkole.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Jeśli teen drama to świat, w którym idelanie się odnajdujecie, mam dla was więcej seriali podobnych do "Szkoły dla elity". Poniżej znajdziecie tytuły, które na długo zatrzymają was przed ekranami.