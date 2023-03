Seriale dla par – 17 propozycji na spędzenie wspólnego wieczoru

Propozycje seriali dla par w rankingu otrzymały nagrody w ramach: BAFTA TV, Złotych Globów, Critics’ Choice Television, Emmy czy Saturnów. Poniższe produkcje mają minimum 7 na 10 gwiazdek według użytkowników Filmwebu.

„Breaking Bad” to pierwsza propozycja serialu dla par, która na Filmwebie posiada notę w wysokości aż 8,8 gwiazdki na 10! Produkcja zdobyła wiele nagród w ramach: Złotych Globów, Złotych Szpul, TCA, BAFTA TV, Critics’ Choice Television, Satelity, People’s Choice, Saturnów czy Emmy. O czym opowiada ten serial?

Walter White to nauczyciel chemii, który wiedzie spokojne, monotonne życie wraz z ciężarną żoną i synem cierpiącym na porażenie mózgowe. Pewnego dnia mężczyzna dowiaduje się, że jest chory na raka płuc. Bohater, by zdobyć pieniądze i zabezpieczyć finansowo swoją rodzinę, decyduje się produkować metaamfetaminę. Wraz ze swoim dawnym uczniem, Jessem Pinkmanem, rozpoczynają realizację tego pomysłu. Po czasie informacja o nowym towarze na mieście dochodzi do niebezpiecznych dla nich osób, a to przysporzy im wielu problemów.

W rolę głównych bohaterów wcielili się: Bryan Cranston („Do końca”, „Trumbo”) oraz Aaron Paul („Wieczny student”, „El Camino: Film Breaking Bad”).

„Stranger Things” to propozycja dla par, które lubią science-fiction. Serial zdobył nagrody w ramach: Złotych Szpul, Kids Choice, Emmy, People’s Choice, Saturnów, Teen Choice, MTV, Satelity, Critics’ Choice Television, Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych, Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych oraz Filmwebu, na którym zdobył notę 8,3 na 10.

Serial rozgrywa się w latach 80. w Ameryce. Czwórka przyjaciół: Mike, Dustin, Lucas oraz Will to nastolatkowie, którzy pasjonują się potworami oraz grą „Dungeons & Dragons”. Pewnego dnia po kolejnej rozgrywce znika jeden z przyjaciół, Will. W poszukiwania zaangażowana jest matka chłopaka, brat zaginionego, nastolatkowie oraz komendant miasta Hawkins – Jim Hopper. Przyjaciele podczas poszukiwań w lesie natrafiają na samotną dziewczynę, Eleven. Okazuje się, że nowa znajoma może wiedzieć, gdzie znajduje się poszukiwany nastolatek. Jak rozwiąże się ta historia? Musicie sami to zobaczyć!

Kolejną propozycją w rankingu jest „Dom z papieru”, zdobywca nagrody Międzynarodowego Emmy za najlepszy serial dramatyczny. Produkcja na Filmwebie posiada 8,2 gwiazdki na 10.

Fabuła opowiada o napadzie na hiszpańską mennicę narodową. Przedsięwzięcia podejmuje się ośmiu śmiałków, którzy zwracają się do siebie za pomocą pseudonimów w postaci nazw stolic znanych państw. W skład grupy wchodzą: Tokio, Nairobi, Rio, Denver, Berlin, Moskwa, Oslo oraz Helsinki.

Nad powodzeniem napadu czuwa tajemniczy Profesor, który z jak największą dokładnością planował ten skok od paru miesięcy. Mężczyzna przewidział każdy ruch policji oraz niespodziewane komplikacje. Jednakże okazuje się, że plan Profesora wymyka się spod kontroli. Wówczas członkowie napadu muszą działać pod presją czasu. Czy uda im się dopiąć swego?

„The Punisher” to propozycja, która na Filmwebie otrzymała notę 8,0 na 10. Producenci zdobyli nagrodę w ramach Saturów za najlepszy serial o superbohaterze wyświetlany w nowych mediach.

Serial opowiada o Franku Castle, który mierzy się z demonami przeszłości. Nie pozwalają mu one zapomnieć o pobycie w Afganistanie. Ponadto podczas jednej z misji, w której uczestniczy Frank, ginie syn wysoko postawionego biznesmana, który postanawia zemścić się na głównym bohaterze.

W rolę Franka wcielił się Jon Bernthal znany z produkcji „Miasto jest nasze”, „Wilk z Wall Street” czy „The Walking Dead”. Serial jest spin-offem produkcji „Daredevil”, a główna postać z „The Punisher” pojawiła się w drugim sezonie pierwowzoru.

Następnym serialem w rankingu jest „Teoria wielkiego podrywu”. Produkcja otrzymała nagrody w ramach: Two Cents TV, Kids Choice, TCA, Satelity, People’s Choice, Teen Choice, Critics’ Choice Television, Emmy, Złotych Globów oraz Amerykańskiej Gildii Scenografów. Serial na Filmwebie posiada ocenę 8,0 na 10.

Leonard Hofstadter to fizyk eksperymentalny. Sheldon Cooper jest fizykiem teoretycznym. Mężczyźni są przyjaciółmi, którzy wspólnie mieszkają w Pasadenie. Na uczelni i w życiu zawodowym odnoszą ogromne sukcesy, jednak w obszarze uczuciowym niekoniecznie. Całkowicie nie radzą sobie w relacjach damsko-męskich. Czy ich los się odmieni? Sami musicie to zobaczyć.

W rolę głównych bohaterów wcielili się: Kaley Cuoco („Stewardesa”), Jim Parsons („Podły, okrutny, zły”), Johnny Galecki („Wyścig z czasem”), Simon Helberg („Boska Florence”) oraz Kunal Nayyar („Criminal: Wielka Brytania”).

„Ozark” to zdobywca nagród w ramach: Amerykańskiego Stowarzyszenia Montażystów, Amerykańskiej Gildii Scenografów, Amerykańskiej Gildii Scenarzystów, Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych, Emmy oraz Złotych Globów. Na Filmwebie otrzymał 7,7 gwiazdki na 10.

Marty Byrde to doradca finansowy z Naperville. Serial skupia się perypetiach jego rodziny. Poza zupełnie zwyczajnym i spokojnym życiem Marty zajmuje się również praniem brudnych pieniędzy. Pewnego dnia zauważa, że nie jest jedynym w mieście, który robi nielegalne interesy. Co zrobi z tą informacją?

W rolę głównego bohatera wcielił się Jason Bateman znany z produkcji „Wieczór gier” czy „Złodziej tożsamości”.

Kolejną propozycją serialu dla par jest „American Horror Story”, który na Filmwebie posiada notę 7,7 na 10. Produkcja otrzymała nagrody w ramach: Złotych Globów, Emmy, Satelity oraz Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych.

Serial opowiada o rodzinie Harmonów: psychiatrze Benie, jego żonie Vivien oraz córce Violet. Rodzina zamieszkuje w starej posiadłości w Los Angeles. W serialu poruszonych jest kilka wątków, jak np. fakt, że Ben zdradził żonę. Ta stara się mu wybaczyć i po przeprowadzce do nowego miasta, zachodzi z nim w ciążę bliźniaczą. Burzy to w widzu wyobrażenie, że są idealną amerykańską rodziną. Jakie jeszcze sekrety skrywają i jaki mogą mieć związek z duchami oraz zjawiskami paranormalnymi? To trzeba zobaczyć.

W produkcji wystąpili: Dylan McDermott („Kancelaria adwokacka”, „Stalker”), Connie Britton („Gorący temat”, „Biały lotos”), Taissa Farmiga („Zakonnica”, „Bling Ring”) oraz Evan Peters („Mare z Easttown”, „Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera”).

„Specjalista od niczego” to przedostatni serial w zestawieniu, który zdobył nagrody w ramach: GLAAD Media, Critics’ Choice Television, Emmy oraz Złotych Globów. Produkcja na Filmwebie otrzymała 7,5 gwiazdki na 10.

Dev to trzydziestolatek, który mierzy się z problemami życia codziennego – randki, rodzina, samotność, praca. Mężczyzna jest aktorem, który nie ma na siebie pomysłu. W serialu ukazane są relacje międzyludzkie, a twórcy obnażyli życie uczuciowe bohatera oraz jego małe i duże miłości.

W rolę głównego bohatera wcielił się Aziz Ansari znany z produkcji „Ilu miałaś facetów?”, „To już jest koniec” czy „Parks and Recreation”.

Ostatnią propozycją w rankingu jest „You”, zdobywca 5 nominacji do nagród w ramach: MTV oraz Saturnów. Serial na Filmwebie posiada notę 7,0 na 10.

Joe Goldberg to niepozorny właściciel księgarni. Wiedzie spokojne życie bibliotekarza. Pewnego dnia poznaje Beck, w której momentalnie się zakochuje. Mężczyzna zaczyna mieć obsesję na jej punkcie, śledzi jej telefon, przyjaciół, a nawet samą Beck. Wyprzedza każdy jej ruch i wie o niej praktycznie wszystko.

Po czasie udaje mu się oczarować kobietę. Niestety, przez swoją obsesję ta znajduje się w niebezpieczeństwie, o którym nawet nie ma pojęcia.

Serial jest adaptacją książki o tym samym tytule, którego autorką jest Caroline Kepnes. W rolę głównego bohatera wcielił się Penn Badgley znany z produkcji „Plotkara”, „Chciwość” czy „John Tucker musi odejść”.

