Japonia to nie tylko wielkie metropolie. Odnajdziemy w niej także wiele niezwykłych miejsc. Szczególnie warto zobaczyć Las Samobójców, Dom Demonów czy Park Narodowy Nikkō. Ponadto, Japonia ma niezwykle bogatą tradycję, którą kultywuje się do dziś.

Jeżeli poszukujesz miejsca na wakacyjną wyprawę, to warto zastanowić się także nad mniej oczywistymi kierunkami. Warto rozważyć wyjazd do niesamowitego kraju dalekiego Orientu, czyli do Japonii. Państwo to położone jest na tysiącach wysp. Znane jest ono nie tylko z anime, sushi czy wysoko rozwiniętego przemysłu technologicznego. Japonia słynie także z bogatej kultury i historii.

Miejsce bez miejskiego szumu

Aokigahara, zwana również Morzem Drzew, położona jest na Honsiu u podnóża wulkanu Fudżi. Jest to gęsto porośnięty las, który rośnie na zaschniętej lawie. Jest on ciekawą atrakcją turystyczną nie tylko z powodu jego wyglądu. W Aokigaharze panującej także niecodzienna atmosfera, która wynika ze szczególnej ciszy. Gęste zalesienie powstrzymuje wiatr oraz wszelki hałas. Ponadto specyficzna gleba sprawia, że w lesie występują problemy z działaniem urządzeń elektrycznych. Jest on zatem idealnym miejscem na odpoczynek od miejskiego zgiełku. Mówi się, że Aokigahara pełna jest duchów. Dodatkową ciekawostką jest to, że w japońskiej mitologii las ten znany jest jako Dom Demonów. Obecnie nazywa się go także Lasem Samobójców.

Niecodzienni mieszkańcy

Kolejnym ciekawym miejscem Japonii są tzw. zwierzęce wyspy. Dwie najbardziej znane z nich to Aoshima i Tashirojima. Nazywa się je „Kocimi Wyspami”. Wynika to z tego, że na jedną osobę przypada tam średnio sześć kotów. Kolejną zwierzęcą krainą jest Ōkunoshima. Jest to z kolei „Królicza Wyspa”. Króliki zostały tam sprowadzone podczas II wojny światowej jako obiekty doświadczalne. Dziś są one nietypową atrakcją turystyczną. Ciekawym miejscem dla wielbicieli zwierząt jest wioska Zao Fox, znana jako sanktuarium lisów. Odwiedzenie jej może być urozmaiceniem wycieczki do Tokio.

Miejsce dla każdego

Podczas wycieczki do Japonii każdy może znaleźć coś dla siebie. Wielbicielom relaksu poleca się wizytę w onsenach, czyli gorących źródłach na Hokkaido. Miłośnicy natury powinni koniecznie odwiedzić kilka z licznych parków narodowych Japonii. Zaliczamy do nich między innymi Park Narodowy Nikkō, Park Narodowy Chūbu-Sangaku oraz Park Narodowy Fudżi-Hakone-Izu, w którym znajduje się Aokigahara. Wielbicielom wypoczynku nad wodą poleca się natomiast plaże Okinawy, wyspy znanej jako kolebka karate.

Kraj Kwitnącej Wiśni znany jest również ze swojej interesującej mitologii oraz bogatej tradycji. Jednym z najciekawszych japońskich zwyczajów jest ceremonia Hanami. Podczas liczne japońskie rodziny zbierają się w parkach, aby oglądać w nich kwitnienie wiśni.