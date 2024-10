Od wczoraj cały świat przeciera oczy z niedowierzania, a to wszystko za sprawą śmierci byłego wokalisty zespołu "One Direction". Liam Payne zmarł tragicznie wieczorem, 16 października w Argentynie. Fani z całego świata nie kryją swojego poruszenia i żalu. Jedną z osób, która zapewne wychowała się na muzyce zespołu "One Direction" jest Sylwia Przybysz, która teraz dodała wzruszający wpis na swoje social media.

Sylwia Przybysz przygnębiona śmiercią Liama Pavne'a

31-letni Liam Payne był jednym z członków zespołu "One Direction". Nieoczekiwanie media obiegła tragiczna informacja, że mężczyzna wypadł z balkonu i zginął na miejscu w Buenos Aires. Dla fanów Liama jest to wielki cios, a jego bliscy pogrążeni są w głębokiej rozpaczy. Nieoficjalnie mówi się o tym, że najmocniej śmierć muzyka przeżyła jego była narzeczona- Maya Henry, która niegdyś oskarżyła go o nękanie i przemoc psychiczną w trakcie ich związku.

Nie da się ukryć, że ta zaskakująca wiadomość poruszyła cały świat. Fani nieustannie udostępniają wizerunek Liama na swoje social media i nie mogą pogodzić się z jego odejściem. Teraz jedna z polskich influencerek- Sylwia Przybysz, która swoje lata nastoletnie spędziła zapewne na słuchaniu zespołu "One Direction" dodała kilka słów od siebie. Inluencerka nie może pogodzić się ze śmiercią muzyka i tak jak wielu fanów nie wierzy, że pewna era właśnie się zakończyła. Sylwia Przybysz podczas relacji na InstaStories pokazała zdjęcie Liama i podzieliła się osobistym wyznaniem:

Jestem na maksa wstrząśnięta. Od wczoraj nie mogę znaleźć sobie miejsca. To koniec pewnej ery! - napisała na swoim InstaStory.

Sylwia Przybysz bardzo często dzieli się z fanami swoimi przemyśleniami, rozterkami, a także pyta o rady. Niedawno zwróciła się do fanów z prośbą o pomoc, ponieważ pod obrączką zrobił jej się odczyn. Fani Sylwii Przybysz są z nią od kilkunastu lat i wraz z nią przeżywają złe oraz dobre chwile. Influencerka relacjonowała przebieg swoich ciąż czy wesele z ukochanym, a internauci wspierają ją w każdym jej ruchu.

Liam Pavne tworzył zespół "One Direction" od 2010 roku. Mężczyzna wraz z czterema innymi solistami poznali się w programie " X Factor" i tam połączyli siły. Ostatecznie zajęli trzecie miejsce w show, jednak zostali docenieni i podpisali kontrakt z wytwórnią. W trakcie trwania zespołu odbyli kilka tras koncertowych po całym świecie, a także wypuścili pięć albumów studyjnych. Po kilku latach grupa się rozpadła, a Liam Pavne rozpoczął karierę solową. W 2017 roku wydał pierwszy, solowy singiel, a niespełna dwa lata później cały album!

