Nadczynność tarczycy u dzieci to schorzenie rzadko spotykane, ale stwarzające realne ryzyko zwłaszcza u potomstwa kobiet obciążonych chorobą Gravesa-Basedowa. Nadczynność tarczycy w okresie niemowlęcym może doprowadzić do śmierci dziecka, bo powiększony gruczoł utrudnia oddychanie, a wzrost ilości TSH we krwi powoduje częstoskurcz serca.

Przyczyny nadczynności tarczycy u dzieci

Na nadczynność tarczycy narażone są szczególnie dzieci, których matki cierpią na chorobę Gravesa-Basedowa. W wyniku tego zaburzenia autoimmunologicznego organizm produkuje przeciwciała, które stymulują tarczycę do produkcji nadmiernej ilości hormonów. U kobiety ciężarnej przeciwciała te przenikają przez łożysko i sprawiają, że tarczyca płodu również wytwarza zbyt dużo tyroksyny. Nadczynność tarczycy u dziecka w tej postaci jest zwykle przejściowa. Trwała odmiana choroby wynika z mutacji genu, do której jednak dochodzi bardzo rzadko. Inne przyczyny tarczycy u dzieci to:

zapalenie tarczycy,

nadmierna podaż jodu lub egzogennych hormonów tarczycowych,

gruczolaki przysadki mózgowej,

oporność tkanek na hormon tarczycy.

Objawy nadczynności tarczycy u dzieci

Nadczynność tarczycy wiąże się ze stanem hipermetabolizmu, który sprawia, że wszystkie procesy wewnątrz organizmu przebiegają ze wzmożoną intensywnością. Zwiększa się zwłaszcza przemiana materii i zachodzi bezproduktywne spalanie substancji odżywczych, podczas którego wytwarza się nadmiar energii cieplnej. Nadczynność tarczycy zagraża przede wszystkim niemowlętom. W 10–15 % przypadków kończy się śmiercią dziecka. Do najgroźniejszych objawów nadczynności tarczycy należą:

tachykardia (częstoskurcz serca),

trombocytopenia (ubytek trombocytów we krwi),

niewydolność krążenia,

niewydolność oddechowa,

brak przyrostu masy ciała.

U starszych dzieci choroba stwarza mniejsze ryzyko. Mogą się pojawić:

wytrzeszcz oczu,

wole (powiększenie gruczołu tarczycy),

żółtaczka,

nadpobudliwość ruchowa,

zaburzenia snu,

lękliwość,

brak koncentracji,

wysypki skórne,

wypadanie włosów.

Ostra nadczynność tarczycy może też obniżać zdolności intelektualne dziecka.

