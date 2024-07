Jak zrobić mleko migdałowe? Wystarczy zmiksować namoczone wcześniej migdały z wodą. Własna produkcja mleka roślinnego jest prosta. Uzyskany w ten sposób napój możemy dodawać do kawy, deserów, shake'ów – stosuje się go w ten sam sposób, co mleko krowie. W sklepie mleko migdałowe jest trudno dostępne i stosunkowo drogie, dlatego warto opanować umiejętność przygotowywania go w domu.

Dlaczego orzechy i pestki należy moczyć?

Orzechy są zabezpieczone przed wczesnym kiełkowaniem inhibitorami enzymów, które powodują, że organizm przyswaja jedynie 40% zawartych w nich wartości odżywczych. Woda uwalnia pozostałe 60%.

Wodę, w której były moczone orzechy warto wykorzystać np. do podlania kwiatów – jest to naturalny, pełen witamin nawóz.

Przepis na mleko migdałowe

Czas przygotowania: 20 minut + min. 6 h moczenia migdałów

Stopień trudności: łatwy

Składniki:

250 g migdałów + 2 szklanki filtrowanej wody do moczenia,

2 litry filtrowanej wody.

Z podanych składników otrzymasz około 1,5 l mleka migdałowego oraz migdałową masę, którą możesz wykorzystać do pieczenia ciast, ciasteczek, zagęszczenia sosu, dodać do kotletów warzywnych lub pasztetu. Migdały ze względu na neutralny smak mogą być dodawane niemal do wszystkiego.

Sposób przygotowania:

1. Migdały zalej wodą i zostaw na noc. Po namoczeniu odcedź na sitku, możesz obrać je ze skórki – łatwo odejdzie.

2. Wrzuć migdały do blendera kielichowego lub dużej miski – jeśli używasz blendera ręcznego.

3. Zmiksuj dokładnie na najwyższych obrotach.

4. Weź dużą miskę, umieść na niej gęste sitko i przecedź powstałą migdałową pulpę dociskając łyżką.

5. Odcedzone mleko przelej do butelki.

6. Pulpę ponownie zblenduj z wodą i powtórz krok 3-5.

Przygotowane w ten sposób mleko migdałowe możesz przechowywać w lodówce około 5 dni. Wspaniale smakuje z płatkami kukurydzianymi lub owsianymi z dodatkiem świeżych lub suszonych owoców. Możesz z niego zrobić pyszne smoothie, budynie czy kremy do ciast. Mleko migdałowe jest bardzo pożywne. Zastosowań jest mnóstwo a smak i wartości odżywcze tego napoju rekompensują wysiłek włożony w jego przygotowanie.

Smacznego!