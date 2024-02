Katarzyna Kilanowska z "40 kontra 20" kilka miesięcy temu podzieliła się pięknymi wieściami, że spodziewa się dziecka. Cieszyła się, że niedługo jej rodzina się powiększy. Niestety teraz przyszło przeżywać jej bardzo trudne chwile. Poinformowała o śmierci najważniejszej osoby w swoim życiu.

Pod koniec roku Kasia z "40 kontra 20" oznajmiła, że jest w ciąży. Pokazała urocze zdjęcia z USG i nie ukrywała swojego szczęścia. Nie spodziewała się, że radość z oczekiwania na wymarzone maleństwo zostanie przerwana okrutną wieścią o śmierci ukochanej mamy, Lidii. Kasia z "40 kontra 20" zabrała głos w sprawie szczegółów pogrzebu mamy. Opublikowała również poruszający wpis.

Kasia z "40 kontra 20" nie poinformowała, co było przyczyną śmierci jej mamy. Postanowiła jednak podzielić się swoimi wspomnieniami. Napisała o wielkiej miłości mamy do kwiatów:

Każdy kto znał moją Mamę wie, że Mama uwielbiała kwiaty. Mama nie mogła doczekać się posadzenia pierwszych kwiatów w swoim ogrodzie. Odliczała dni do wiosny. Mama Twój ogródek sprawił Ci tyle przyjemności (...) Do tej pory pamiętam jak patrzyłam na Ciebie z naszego krzesła ogrodowego (nigdy tego nie zauważyłaś myślę, jak podziwiałam Cię Mama, że potrafiłaś tak mocno cieszyć się z kwiatów i co za piękną osobą jesteś) (...)

- napisała na Instagramie.