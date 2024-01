Ostatnio Sandra Kubicka pochwaliła się radosnymi informacjami o zaręczynach i upragnionej ciąży, ale okazuje się, że to nie koniec świetnych wiadomości w jej życiu. Na samym początku roku modelka podzieliła się kolejnymi, wspaniałymi wieściami. Fani nie kryją zaskoczenia i gratulują!

Nie no, ja się popłaczę zaraz - pisze wzruszona Kubicka.

Kolejne wspaniałe wieści dla Sandry Kubickiej

Powiedzieć, że ostatnie tygodnie były w życiu Sandry Kubickiej wyjątkowe, to jakby nic nie powiedzieć. W życiu modelki zaszły rewolucyjne niemal zmiany - najpierw ogłosiła zaręczyny, a następnie wyznała, że razem z ukochanym, Baronem, spodziewa się dziecka. Początek roku okazuje się nie mniej zaskakujący, a Sandra Kubicka i tym razem poinformowała o wszystkim fanów za pomocą Instagrama.

Jak się okazuje, program Sandry Kubickiej, "Love me or leave me", znalazł się na 8. miejscu najpopularniejszych seriali w Polsce. W związku z tym modelka nie kryje zachwytu i wdzięczności - nowina doprowadziła ją niemal do łez!

Nie no ja się popłaczę zaraz, co to jest za początek roku! LOVE ME OR LEAVE ME jest nr. 8 na liście ''Top 10 seriali w Polsce'' na Netflix. KOCHAM!!! Dziękujemy Wam bardzo - pisze Sandra Kubicka.

Pod wpisem posypały się gratulacje od fanów, którym format "Love me or leave me" przypadł do gustu. Gołym okiem widać, że Sandra Kubicka może się pochwalić niezwykle wspierającym gronem obserwatorów na Instagramie.

Szczerze mówiąc to uważam, że to jeden z nielicznych reality (jeśli tak to można nazwać), które rzeczywiście coś wnosi

Super, przyjemne się oglądało i nawet się poryczałam w niektórych momentach

To jest najlepszy program tego typu jaki oglądałam. Gratulacje

Wygląda na to, że 2024 rok rozpoczął się dla modelki wyjątkowo szczęśliwie! Nie zepsuła tego nawet krytyka, jakiej ofiarą padła Sandra Kubicka w kontekście decyzji o pokazywaniu synka w internecie.

A Wy? Oglądaliście już "Love me or leave me"?

