Łóżko z palet to pomysł na ręcznie zrobiony, ekologiczny mebel. Palety posłużą jako gotowa podstawa pod materac, jednak należy je dokładnie oczyścić i zabezpieczyć.

Materiały do wykonania łóżka z palet

Wszystkie niezbędne materiały potrzebne do wykonania łóżka z palet znajdziesz w markecie budowlanym. Materac na łóżko możesz kupić w sklepach internetowych.

Potrzebujesz:

3 europalet o wymiarach 80x120,

impregnatu do drewna,

lakieru, farby olejnej lub bejcy w dowolnym kolorze (wybór według uznania),

grubo- i drobnoziarnistego papieru ściernego lub szlifierki,

kitu do drewna,

szpachelki,

wałka do malowania,

pędzla do malowania,

wysokiego materaca,

względnie kołków lub kleju do drewna.

Instrukcja wykonania łóżka z palet

1. Palety oczyść z zabrudzeń. Wyrównaj wszystkie nierówności i drzazgi przy pomocy papieru ściernego lub szlifierki. Przetrzyj palety wilgotną ściereczką, aby usunąć pył po oczyszczaniu. Ubytki w palecie możesz wypełnić szpachelką i kitem do drewna.

2. Pomaluj palety impregnatem do drewna. W ten sposób zabezpieczysz je przed pochłanianiem wilgoci.

3. Pomaluj palety według uznania. Możesz użyć do tego wyłącznie lakieru (wówczas drewno będzie mieć naturalny wygląd) lub bejcy w dowolnym kolorze. Dobrze sprawdzi się także pomalowanie palety farbą olejną o intensywnym kolorze, który będzie współgrał ze stylizacją sypialni.

4. Kiedy warstwa farby wyschnie ustaw palety w sypialni jedna obok drugiej tak, aby utworzyły podest dla łóżka. Możesz też połączyć je ze sobą kołkami do drewna (nawierć po bokach palet symetryczne otwory – o głębokości równej połowie kołka; do otworu włóż kołek i wsuń na niego kolejną paletę), skręcić lub skleić klejem do drewna.

5. Na palety połóż gruby materac, kołdrę, pled i poduszki.

Łóżko z palet gotowe. Nieprzykryta materacem część łóżka może być wykorzystana jako stolik nocny, a w szczelinach można przechowywać czasopisma lub książki. Jeżeli łóżko z jednej warstwy palet jest zbyt niskie można je ułożyć w dwóch lub trzech warstwach. Najważniejszym krokiem w przygotowaniach jest dokładne oczyszczenie palet z drzazg i nierówności, aby łóżko było bezpieczne dla użytkowników. Średni koszt wykonania łóżka z palet to 100-200 zł. Do tej sumy należy dodać koszt materaca (od 200 zł wzwyż).