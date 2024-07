Meble nie muszą spełniać tylko funkcji użytkowej, stanowią też element dekoracji wnętrza. Samodzielne wykonanie mebla w stylu prowansalskim jest możliwe przy pomocy papieru ściernego, bejcy, farby akrylowej i wosku.

Drewniane i z płyty – postarzanie mebli z różnych materiałów

Meble prowansalskie to przede wszystkim meble z drewna. Do postarzenia nadają się zarówno stare drewniane meble, jak i nowe meble z surowego drewna, wykonane na przykład na zamówienie przez stolarza.

Wystylizować można też meble z płyty – kluczowe są odpowiednie zmatowienie i dobór podkładu. Nie powinno się przecierać mebli fornirowanych, czyli takich, które mają z zewnątrz warstwę drewna wysokiej jakości, a całe są zrobione z innego materiału.

Przygotowanie powierzchni do postarzenia mebli

Komodę, szafę, stół czy inny wiekowy mebel należy przede wszystkim dokładnie umyć i wyszorować. Najlepiej sprawdzą się w tym woda z mydłem i druciak do naczyń. Drewno powinno całkowicie wyschnąć, dlatego kolejne kroki można wykonać dopiero następnego dnia. Następnie mebel przeciera się drobnoziarnistym papierem ściernym i dokładnie usuwa pył. Jeśli nie można w ten sposób pozbyć się np. wielu warstw farby, warto rozważyć użycie chemicznych preparatów, które złuszczą stare powłoki.

Kolejnym etapem jest malowanie bejcą. Gdy nie udało się pozbyć wszystkich warstw farby aż do surowego drewna, bejcę zastąpić trzeba ciemną farbą akrylową. To pozwoli uniknąć powstawania plam po pomalowaniu. Rezygnacja z bejcy wiąże się z koniecznością położenia podkładu gruntującego na zmatowiony lakier czy farbę przed farbą akrylową. Ostatnim krokiem przed właściwą stylizacją jest zawoskowanie rantów. Krawędzie należy natrzeć świecą. Po tym możemy zabrać się do malowania i przecierania.

Kreowanie mebli prowansalskich przecieraniem i malowaniem

Do malowania mebli prowansalskich używa się farb olejnych albo akrylowych. Olejne o wiele dłużej schną, ale efekt postarzania jest silniejszy. Mebel pokrywa się warstwą ciemniejszej farby, a po wyschnięciu przeciera się zawoskowane wcześniej miejsca drobnoziarnistym papierem ściernym. Do wykonania pierwszej warstwy idealna będzie farba w kolorze jasnoszarym albo białobeżowa. Przed ponownym pomalowaniem mebla ponownie go woskujemy, tym razem większe powierzchnie. Kładziemy drugą warstwę farby (jaśniejszej) i po jej wyschnięciu ponownie przecieramy papierem ściernym. W ten sposób samodzielnie można wykonać meble w stylu prowansalskim.