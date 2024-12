Katarzyna Cichopek, znana polska aktorka i prezenterka, przyzwyczaiła swoich fanów do eleganckich stylizacji i dbałości o detale. Tym razem jednak zaskoczyła wszystkich, pojawiając się na osiedlowej ulicy w szlafroku i kapciach. Niecodzienna scena została uwieczniona na nagraniu, które natychmiast trafiło do internetu i wywołało falę komentarzy.

Jestem zaskoczona stylizacją Kasi Cichopek

Ten rok dla Katarzyny Cichopek to istny rollercoaster. Na początku roku wraz z innymi dziennikarzami została zwolniona z programu "Pytanie na śniadanie". Następnie przeszła do konkurencyjnej stacji Polsat, w której poprowadziła swój program "Moja mama i Twój tata", także u boku Macieja Kurzajewskiego jest prowadzącą "Halo tu Polsat". Co ciekawe, niedawno obwieściła fanom, że wraz z ukochanym kupili dom! Teraz Katarzyna Cichopek zaskoczyła swoją stylizacją. Fani nie kryją zdumienia.

Katarzyna Cichopek dodała rolkę na Instagram, w której na pierwszym kadrze jest na ulicy ubrana jedynie w szlafrok oraz puchate kapcie. Nagranie przedstawiające Katarzynę Cichopek w domowej stylizacji wzbudziło spore zainteresowanie. Wielu fanów zaczęło spekulować, czy była to spontaniczna decyzja, czy może zaplanowana akcja promocyjna. Jak się później okazało, aktorka szybko rozwiała wątpliwości...

Wkrótce okazało się, że nietypowy strój aktorki miał na celu promowanie nowej kolekcji ubrań. Katarzyna Cichopek zaprezentowała zestaw, który wpisuje się w trend casualowej mody domowej. Kampania promocyjna była szeroko komentowana w mediach społecznościowych i przyciągnęła uwagę zarówno fanów aktorki, jak i miłośników mody. Komentarze pod rolką nie pozostawiły wątpliwości – Katarzyna Cichopek skutecznie przyciągnęła uwagę swoich obserwatorów. Niektórzy podziwiali jej odwagę i dystans do siebie, inni zastanawiali się nad przesłaniem tej stylizacji. Dominowały jednak pozytywne opinie, podkreślające oryginalność pomysłu.

Nie wiem, która stylizacja gorsza

Ej a mi się podoba ten pomysł

Mega pomysł. Cudna Kasia! - rozpisują się fani.

Stylizacja Katarzyny Cichopek to kolejny dowód na to, że gwiazdy coraz chętniej sięgają po odważne i nieoczywiste rozwiązania modowe. Szlafrok i klapki, które zwykle kojarzą się z domowym zaciszem, dzięki tej sesji nabrały nowego znaczenia. To nie pierwszy raz, kiedy celebryci zaskakują swoją publiczność nietypowymi pomysłami, a przykład Cichopek pokazuje, że czasami wystarczy odrobina kreatywności, by zrobić furorę.

