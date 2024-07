Marszobieg jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą zacząć biegać, ale brak im kondycji. Ponadto zbyt duża masa ciała to obciążenie dla stawów podczas aktywności fizycznej, a marszobieg pozwoli zrzucić kilka kilogramów. Treningi powinno wydłużać się stopniowo.

Reklama

Efekty marszobiegu: wzrost kondycji, redukcja masy ciała

Marszobieg pozwala przygotować się do uprawiania joggingu, poprawia wydolność i spala tłuszcz. Dzięki biegowi połączonemu z marszem w ciągu pół godziny można spalić 250 kcal. Marszobieg to wysiłek, ale nie tak wyczerpujący jak bieganie, dlatego łatwiej jest włączyć aktywność do codziennej rutyny, jeśli zacznie się od tej jej formy. Aby osiągnąć efekt zmniejszenia wagi, wysiłek na treningach powinien być z czasem zwiększany. Marszobieg nadaje się dla osób z nadwagą lub otyłych, ponieważ nie obciąża stawów tak bardzo jak bieganie.

Reklama

Trening marszobiegowy – stopniowe zwiększanie wysiłku

Każdy trening marszobiegowy powinien rozpocząć się od minimum 5-minutowej rozgrzewki. Osoby o bardzo słabej kondycji zaczynają od około 20 minutowego spaceru. Marsz w marszobiegu nie powinien mieć tempa spacerowego, podczas tej części treningu ważna jest praca rąk – jak do biegu. Długość treningów należy ustalić indywidualnie, biorąc pod uwagę swoje możliwości. Jedyną wskazówką jest, by uniknąć zasapania się, ale utrzymać odpowiednie tętno (link do tekstu: https://party.pl/porady/zdrowie/fitness-i-sport/jakie-tetno-do-spalania-tluszczu-jest-najlepsze-96679-r1/). Podczas pierwszych treningów wskazane są dłuższe okresy marszu i krótsze biegu, np. 3 minuty marszu i 30 sekund biegu lub 8 minut marszu i 2 minuty biegu. Z czasem proporcje powinny się odwracać. Należy stopniowo wydłużać czas biegu i skracać czas na marsz. Po zakończonym marszobiegu konieczne jest rozluźnienie mięśni i ich rozciągnięcie. Dlatego trening można zakończyć np. kilkuminutowym spacerem i rozciąganiem mięśni łydek. Marszobieg przyniesie efekty, jeśli ćwiczenia będą regularne. Liczba treningów nie powinna przekraczać w pierwszych 2 tygodniach powinno się ćwiczyć 3 razy, a w następnych tygodniach – 4.