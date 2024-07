Grób Krzysztofa Krawczyka wciąż jest tłumnie odwiedzany przez fanów piosenkarza, który za życia cieszył ogromną popularnością. Niestety, okazuje się, że nie wszyscy przychodzą na miejsce pochówku artysty po to, by oddać hołd legendzie. Z nagrobka regularnie znikają prezenty pozostawiane przez sympatyków. Wreszcie Ewa Krawczyk postanowiła zaapelować do złodziei.

Zwracam się z prośbą do osób, które od dłuższego czasu dopuszczają się kradzieży prezentów od Fanów na grobie mojego męża - Krzysztofa Krawczyka - zaczęła wdowa po muzyku.

Ewa Krawczyk apeluje do osób, które kradną pamiątki z grobu Krzysztofa Krawczyka

W oświadczeniu, które zostało opublikowane przez Andrzeja Kosmalę, byłego menadżera Krzysztofa Krawczyka, Ewa Krawczyk zwróciła uwagę na to, że niektórzy fani zmarłego piosenkarza przyjeżdżają na cmentarz w Grotnikach z daleka, by zostawić pamiątkę i w ten sposób oddać mu hołd. Zaznaczyła, że kradzież prezentów rani nie tylko ją, ale też innych.

Jest to bardzo nieodpowiednie i krzywdzące zachowanie z waszej strony względem mojej osoby. Jednocześnie zadajecie też przykrość ludziom, którzy przyjeżdżają na cmentarz do Grotnik z daleka i chcą pozostawić po sobie jakąś pamiątkę - zaapelowała.

Na koniec poprosiła o szacunek i zaprzestanie kradzieży pamiątek. Wdowa po legendzie cały czas dba o to, by pamięć po jej miłości była żywa. Niedawno Ewa Krawczyk pojawiła się na widowni "Tańca z gwiazdami" i wspomniała Krzysztofa Krawczyka.

Rozumiem, że nie każdemu mogą się takie rzeczy podobać, ale uszanujcie gest drugiego człowieka. Bardzo proszę, aby takie sytuacje przestały mieć miejsce - zakończyła.

Pod wpisem opublikowanym przez Andrzeja Kosmalę wybuchła gorąca dyskusja. Były menadżer i przyjaciel Krzysztofa Krawczyka zasugerował, że nie wszystkim podoba się to, że trumna z ciałem wokalisty spoczęła na cmentarzu w Grotnikach.

