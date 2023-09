Kingę Zawodnik znamy przede wszystkim z walki z wagą w programach „Dieta czy cud” albo „Pierwszy raz Kingi”. Sympatyczna prowadząca pokazuje na swoim własnym przykładzie jak poprawić kondycję, zdrowie i zrzucić zbędne kilogramy. Ale jak się okazuje, to nie jedyne zajęcie Kingi. Właśnie została gwiazdą w teledysku popularnego artysty disco polo , Maćka Smolińskiego. Maciej, który sam jest prowadzącym wielu programów w stacji Polo tv, wypuścił właśnie nowy hit - „Tak pięknie jest”. Zobaczcie, jak wygląda w nim Zawodnik. Zobacz także: Piękne zaręczyny gwiazd disco polo! Poprosił ją o rękę w niesamowitym miejscu Ile schudła Kinga Zawodnik z TVN Style? Kinga, która była ostatnio gościem w „Dzień dobry TVN” mówi, że „wzięła się za siebie” ze względów zdrowotnych i dla lepszego samopoczucia. Gdy zaczęła ważyła 150 kg. Akceptuję siebie, natomiast też muszę podkreślić to, że jestem świadoma swojego problemu, swojej wagi - tłumaczyła uśmiechnięta gwiazda TVN Style. Jak wyznała, dba o dietę, je mniej, robi 8-10 tys. kroków dziennie, pije dużo wody, a dwa razy w tygodniu ćwizy z trenerem. Efekt? Od listopada zrzuciła już ponad 10 kg , straciła też w obwodach ok. 40 cm. Chciałabym chudnąć zdrowo, bezpiecznie, ok. 3 kg miesięcznie. To mi się udaje. Bardzo poprawiły się też moje wyniki badań, szczególnie cholesterol - mówi w DDTVN. Kinga Zawodnik w teledysku Maćka Smolińskiego "Tak pięknie jest" Kinga Zawodnik wystąpiła ostatnio w teledysku do najnowszego singla Maćka Smolińskiego, zbierając od razu mnóstwo pozytywnych komentarzy zachwyconych fanów. „Tak pięknie jest” to kolejny muzyczny projekt Maćka znanego nie tylko z piosenek disco polo (dużym hitem był...