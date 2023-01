Joanna Opozda nie jest sama w opiece nad Vincentem. Zdradziła, kto jej pomaga

Niedawno Joanna Opozda i Antoni Królikowski mieli pierwszą rocznicę ślubu. Gwiazdy ten dzień oczywiście spędzały oddzielnie. Zarówno aktor, jak i aktorka zadbali o siebie w tym czasie. Joanna Opozda wybrała się do salonu piękności, natomiast jej były partner poleciał na urlop do słonecznego miejsca nad zatoką. Podczas gdy Antoni Królikowski nadal wypoczywa nad morzem, w życiu Joanny Opozdy rozpoczął się nieco trudniejszy okres. Chodzi o jej synka. Joanna Opozda apeluje do fanów! Chce "ulżyć w cierpieniu" swojego dziecka Niedawno Joanna Opozda pokazała nagranie z synkiem i po raz pierwszy nie zasłoniła twarzy Vincenta. Niestety, teraz aktorka wróciła do fanów z przykrą wiadomością. Za pośrednictwem Instagrama gwiazda poinformowała, że od jakiegoś czasu chłopiec bardzo cierpi. Okazało się, że zaczął ząbkować. Poprosiła o pomoc internautów. Ząbkowanie. Może macie jakieś genialne metody, żeby ulżyć w cierpieniu? - zapytała Joanna fanów. Zobacz także: Antoni Królikowski zaskoczył nagraniem w rocznicę ślubu z Joanną Opozdą! Na InstaStories Joanna Opozda zdradziła, że ona i Vincent nie mogli spać już kolejną noc. Świeżo upieczona mama ujawniła, że próbowała różnych metod, jednak żadna nie przyniosła oczekiwanego efektu. Za nami kolejna nieprzespana noc. Żele przeciwbólowe, szczoteczki i gryzaki niewiele dają - napisała aktorka. Zobacz także: Małgorzata Ostrowska-Królikowska pokazała zdjęcie z wnukiem. Tego dnia wypadała rocznica ślubu syna Oczywiście fani Joanny Opozdy natychmiast zasypali ją radami, za co gwiazda zdążyła już podziękować. Mamy nadzieję, że mały Vincent niedługo poczuje się lepiej i zarówno on, jaki jego mama będą mogli się wyspać.