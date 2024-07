Wypadanie włosów jest często spowodowane niezdrową, źle zbilansowaną dietą, w której brak podstawowych składników odżywczych. Nadużywanie szkodliwych produktów może wpłynąć na osłabienie struktury włosa, jego cebulek oraz powodować ich wypadanie i łamanie się. Wyeliminuj więc z diety fast foody, alkohol i cukry.

Przyczyny wypadania włosów są różne. To problem zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Często sami prowokujemy ten proces, nie dostarczając organizmowi niezbędnych składników odżywczych i minerałów. Gdy dieta jest zubożała w witaminy A, B, C i D oraz żelazo, to z dużym prawdopodobieństwem kondycja włosów będzie się pogarszać. Dodatkowo sięgając po szkodliwe dla organizmu (a szczególnie dla struktury włosa) produkty, spowodujemy, że włosy zaczną wypadać w nadmiarze. Wtedy jedynym ratunkiem pozostanie tylko wizyta u specjalisty – dermatologa.

Wypadanie włosów: z czego zrezygnować, aby ochronić włosy?

Przy diecie przeciwdziałającej wypadaniu włosów powinno się wyeliminować kilka produktów z codziennego jadłospisu. Będzie to na pewno:

kawa z dużą ilością kofeiny (kofeina potrafi zablokować przyswajanie żelaza),

z dużą ilością kofeiny (kofeina potrafi zablokować przyswajanie żelaza), mocna, czarna herbata ,

, alkohol (szczególnie wysokoprocentowy, który odwadnia organizm i wypłukuje cenne minerały),

(szczególnie wysokoprocentowy, który odwadnia organizm i wypłukuje cenne minerały), fast foody (zawierają szkodliwe dla włosów nasycone kwasy tłuszczowe),

(zawierają szkodliwe dla włosów nasycone kwasy tłuszczowe), słodycze (powodują przetłuszczanie się włosów).

Wszystkie wyżej wymienione produkty zjadane w nadmiarze, spowodują osłabienie cebulek włosa oraz zaburzą ich kondycję. Należy również zmniejszyć ilość soli, która zatrzymuje wodę w organizmie, zaburzając przez to gospodarkę elektrolitową.