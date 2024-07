Po porodzie Maja Hyży szybko wróciła do pracy i zaczęła pojawiać się na imprezach branżowych. Jeszcze będąc w ciąży, gwiazda bez kompleksów prezentowała krągłości na ściankach i tak jest również teraz, kilka miesięcy po narodzinach jej córki. Ostatnio Maja Hyży wybrała odważny garnitur, od którego trudno oderwać wzrok. Gwiazda śmiało odkryła dekolt i sprowokowała internautów do dyskusji.

Niedawno w mediach pojawiły się doniesienia o kryzysie w małżeństwie Mai Hyży. Gwiazda przełożyła ślub z partnerem, co wywołało spekulacje mediów. Świeżo upieczona mama rozwiała już jednak wszelkie wątpliwości i zapewniła, że miłość w jej związku kwitnie w najlepsze.

Ostatnio Maja Hyży pojawiła się na uroczystej premierze filmu o Annie Przybylskiej. Znana ze swoich odważnych stylizacji gwiazda nie zawiodła i tym razem. Postawiła na jaskrawoczerwony garnitur, do którego dobrała spodnie z połyskującego materiału i szpilki w tym samym kolorze.

Później celebrytka opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym dodatkowo odsłoniła dekolt. Postanowiła wywołać dyskusję wśród internautów, zadając prowokacyjne pytanie.

Po komentarzach widać, że stylizacja bardzo spodobała się jej fankom. Choć pojawiły się pewne głosy sprzeciwu, większość internautek komplementowała śmiały look Mai Hyży. Gwiazdę porównano nawet do Georginy Rodriguez, czyli partnerki Cristiano Ronaldo.

Jedna powie, że wypada, druga, że jak to matka się tak ubrała... Odpowiedź jest prosta! Jeśli ty się czułaś w tym stroju dobrze, to wypada bez znaczenia, co na to powiedzą inni. A tak nawiasem mówiąc, wyglądałaś jak milion dolarów - napisała jedna z fanek.