Doda nie ukrywa, że jest fanką "Love Island" i ogląda program od pierwszej edycji. Niedawno miała okazję odwiedzić "Wyspę miłości". Zagrała nie tylko koncert dla uczestników ale przede wszystkim przeprowadziła mocne przeparowanie, gdzie zderzyła uczestników z opiniami na ich temat, które pojawiały się w komentarzach. Internauci byli zachwyceni tym, jak Doda poradziła sobie w programie. Jednak jak jej wizyta wyglądała od kulis?

Pojawienie się w Kręgu Ognia i przejęcie roli Karoliny i to troszeczkę w nadmiarze, bo... - zaczął Lektor w rozmowie z Party.pl.

Co miał na myśli?

Nie tylko internauci docenili obecność wokalistki w willi. Nawet gwiazdy o wizycie Dody w "Love Island" pisały: "Dawać Dodzie nowy program". W sieci zaczęły się nawet pojawiać komentarze, że powinna zastąpić prowadzącą. Karolina Gilon podkreślała, że obecność Dody nie była żadnym zastępstwem, wokalistka po prostu została zaproszona i świetnie było ją gościć. Teraz kulisy wizyty Dody zdradza nam Lektor "Love Island":

Żadnych kontrowersji na drugim planie, poza tym co widzieliśmy na ekranie nie było. To była bardzo miła wizyta - zaznaczył na początku.

W rozmowie z Party.pl, Lektor z "Love Island" przyznał, że zagranie "krótkiego seta" w "Love Island" było fajnym wydarzeniem zarówno dla Dody jak i dla uczestników. Jednak postanowił pokreślić, że to co zrobiła Doda w programie wykraczało poza rolę Karoliny Gilon:

Jej przeparowanie to był ważny moment. Pojawienie się w Kręgu Ognia i przejęcie roli Karoliny i to troszeczkę w nadmiarze, bo jednak w roli Karoliny nie mieści się krytyka, nie mieści się punktowanie. Nie wpisanego w swojej roli opiniowania zachowań islanderów. (...) Doda pozwoliła sobie na nieco więcej, myśmy zdawali sobie sprawę, że tak być może i to było fajne.