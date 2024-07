Oświetlenie nad lustro powinno pasować do rodzaju i wystroju wnętrza. Do łazienki sprawdzą się kinkiety, do salonu ramy podświetlone diodami LED. Nad lustrem w sypialni można powiesić lampion lub kolorowe lampki choinkowe.

Lustro pomaga optycznie powiększyć pomieszczenie. Jeśli zostanie odpowiednio oświetlone, ozdobi i rozjaśni niemal każde wnętrze.

Kinkiety, czyli lampy ścienne nad lustro

Kinkiety są specjalnymi lampami, przeznaczonymi do wieszania przy ścianie. Mogą mieć dowolny kształt, na przykład kuli, kwadratu, prostokąta, podłużnego walca lub półwalca albo inny, nieregularny. Tego typu oświetlenie świetnie sprawdzi się nad lustra w każdym pomieszczeniu. Nad lustro lepiej nie dawać kinkietów mocnym światłem, niczym reflektor, ponieważ takie światło oślepia, a na twarzy rzuca cienie. Do łazienki lub toaletki dobre są lampy z półkolistym kloszem szklanym lub kilka punktów świetlnych z mleczną osłoną rozpraszającą światło. Wówczas twarz będzie dobrze oświetlona, ale bez ostrych cieni. Do sypialni, przedpokoju i salonu lepiej dać lampy z abażurem lub podłużne kinkiety z kilkoma kapsułkami ledowymi lub halogenowymi w mlecznej osłonie. Kinkiety, które imitują świeczniki, doskonale komponują się z lustrami o bogato rzeźbionej ramie.

Podświetlona rama lustra wygląda efektownie

Lustro z podświetloną ramą wygląda efektownie i nowocześnie. W sklepach meblowych można kupić gotowy egzemplarz lub samodzielnie zamontować lampki typu LED. Te ostatnie składają się z niewielkich diod i przykleja się je na taśmę dwustronną. Oświetlenie otacza całe lustro bądź jego część, na przykład górną ramę, boki czy dół. Lampki mogą mieć różny kształt i być umieszczone pod taflą szkła albo na zewnątrz. Światło nie musi być mocne, gdyż lustro skutecznie odbije jego wiązki. Oświetlone ramy pasują do luster w sypialni, przy toaletce oraz w garderobie. Takie rozwiązanie sprawdzi się podczas robienia makijażu bądź czytania książki.

Jak powiesić lampki choinkowe nad lustrem?

Lampki choinkowe nad lustrem to dobry pomysł na urozmaicenie wnętrza i nadanie mu uroku. Takie rozwiązanie sprawdzi się w sypialni dziecka i młodej osoby. Ważne jest, by kolor i kształt lampek pasował do wystroju pokoju. Na aukcjach internetowych oraz w supermarketach, sklepach meblowych i z dekoracjami można kupić lampki już za kilka złotych. Warto jednak pamiętać, by dawały mocne światło i były solidnie zbudowane. Dzięki temu posłużą bezpiecznie nawet przez wiele lat. Lampki choinkowe można powiesić na górnej ramie lustra, wokół niego lub nad nim. Do przymocowania posłuży plaster, ozdobne klamry na pranie, a także taśma bezbarwna. Ta ostatnia może oderwać tynk, ale skutecznie przykleja się do szkła. Lustro z lampkami choinkowymi jest uroczą ozdobą, często jednak nie stanowi wystarczającego źródła światła w pomieszczeniu.

Lampion świetnie komponuje się z lustrem

Lampion jest zamkniętą osłoną na żarówkę, lampę i świecę. Zazwyczaj jest szklany lub metalowy, kolorowy albo bezbarwny oraz przykryty specjalną pokrywką (często w kształcie dachu). Lampiony mają uchwyty, na których można je powiesić. Ten rodzaj oświetlenia nadaje aury tajemniczości i doskonale sprawdza się nad lustro albo do postawienia na komodzie lub stoliku pod lustrem w korytarzu, przedpokoju, salonie lub sypialni. Lampiony zazwyczaj dają nikłe, przytłumione światło, więc nie powinny być jedynym oświetleniem pomieszczenia.